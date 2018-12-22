AFAD konutları teslim töreni

ARTVİN (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, "Afetler, insan eliyle bazı önlemlerin alınabileceği, daha sonra tevekkül edilmesi gereken gerçeklerdir. Bölgede en fazla karşılaştığımız sel ve heyelanlara artık hazır olmamız gerekiyor." dedi.

Güllüoğlu, AFAD tarafından Artvin'in Arhavi ilçesinde yapılan konutların hak sahiplerine teslimi dolayısıyla düzenlenen törende, AFAD için afetlerin, öncesi, afet anı ve sonrasında yapılması gerekenler olmak üzere 3 aşaması bulunduğunu ifade etti.

AFAD konutlarının, afet sonrası iyileştirme çalışmalarının bir kısmı olduğunu dile getiren Güllüoğlu, "Gönül ister ki afetler olmasın. Afetlerin olmaması için yapmamız gerekenler, afet sırasında ve sonrasında yapmamız gerekenlerden çok daha önemli ama bu süreçleri de en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Afetler için "Allah'tan geldi, ne yapalım?" şeklindeki sözlerin söyleyebilecekleri sözler olmadığını belirten Güllüoğlu, şunları söyledi:

"Afetler, insan eliyle bazı önlemlerin alınabileceği daha sonra tevekkül edilmesi gereken gerçeklerdir. Bölgede en fazla karşılaştığımız sel ve heyelanlara artık hazır olmamız gerekiyor. Yaşadığımız coğrafyanın farkında olmamız gerekiyor. Buna dair yapılaşma ve hazırlıklarımızı yaptıktan sonra 'afetlere hazırız' diyebiliriz. Umarım bu bölgede en az sayıda heyelan görürüz. Bunun için de gerekenleri yerine getiririz."

Artvin Vali Vekili İdris Akça, "AFAD konutlarında büyümüş bir vatandaş olarak, bu konutların hak sahipleri için ne kadar önem arz ettiğini çok iyi biliyorum. Hak sahiplerine bu konutlarda hayırlı, güzel bir ömür diliyorum." dedi.

AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, 2010 yılından itibaren afet ve değişik riskler nedeniyle evlerinden ayrılmak zorunda kalan 24 kişiye konutlarının teslimi için bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Daha önce de Arhavi'de 64 AFAD konutunun hak sahiplerine teslim edildiğini dile getiren Balta, önümüzdeki günlerde 24 konutun inşaatına başlanacağını bildirdi.

AFAD İl Müdürü Mehmet Salih Avcı da konutlara ilişkin bilgi verirken, "13 ayda tamamlanan konutlar brüt 118, net 99 metrekaredir. Konutların toplam maliyeti 3 milyon 806 bin 155 liradır. Hak sahibi vatandaşlarımız 2 yıl geri ödemesiz, 18 yıl faizsiz olarak konut bedellerini geri ödeyecektir." dedi.

Konuşmaların ardından hak sahiplerine konutlarının anahtarları verildi.











