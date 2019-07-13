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AFAD İl Müdürü Yasin Tokgöz: “ Arabaya sigorta yaptırıyoruz ama evlere yaptırmıyoruz“

Burdur’da bir grup bisikletli Doğal Afet Sigortaları’na (DASK) dikkat çekmek için pedal çevirdi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:06
AFAD İl Müdürü Yasin Tokgöz: “ Arabaya sigorta yaptırıyoruz ama evlere yaptırmıyoruz“

Burdur’da bir grup bisikletli Doğal Afet Sigortaları’na (DASK) dikkat çekmek için pedal çevirdi.


Burdur Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur Doğa Sporları ve Bisiklet Derneği üyelerince düzenlenen etkinlikte, vatandaşların doğal afet sigortalarını yaptırmalarının önemine dikkati çekildi. Bisikletlerine bilgilendirici dövizler asan ve DASK yazılı kırmızı tişört ve şapkalarını giyen AFAD çalışanları, öğrenciler ve dernek üyeleri, Çatalpınar Kavşağı’ndan başlayarakBisiklet Turu Müze Kavşağı, Cumhuriyet Meydan ve Öğretmenevinde son buldu. Burdur Öğretmenevinde yapılanetkinlikte AFAD araçlardan da doğal afet sigortalarına ilişkin sesli bilgilendirme yapıldı.


Etkinlik sonunda grup adına açıklama yapan Burdur Afet ve Acil Durum Müdürü Yasin Tokgöz, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın 2019 yılını "Afetlere hazırlık yılı" ilan ettiğini belirtti. Etkinliği doğal afet poliçelilerinin sayısını arttırmaya yönelik düzenlediklerini ifade eden Tokgöz , "Hem sağlık açısından bisikletin önemine hem de doğal afet sigortalıları konusunda vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. İlimiz birinci derece deprem bölgesi yer alan bir il. Doğal afet sigortaları toplam konutun sayısının yüzde 35’i civarında, bu oran çok düşük bir oran, amacımız doğal afet sigortalıların sayısını arttırmak. Ne yazık ki Bindiğimiz aracımıza sigorta yaptırıyoruz ama oturduğumuz evleri sigorta yaptırmıyoruz" dedi.


MAKÜ Acil Afet Bölümü Başkanı Murat Kuş’ da “ AFAD il müdürlüğünün böyle bir etkinlik yaptığı için başta İl müdürlüğü personel ve il müdürüne ve bu etkinliği katılan tüm paydaşlara teşekkürlerimizi iletiyoruz “diye konuştu

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:06
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