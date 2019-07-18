AFAD heyeti Yemen'de insani yardım faaliyetlerini görüştü

MARİB (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) heyeti, Yemen Yerel İdare Bakanı ile insani yardım faaliyetlerinin artırılması konusunu görüştü.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Yemen Yerel İdare Bakanı ve Yardım Yüksek Komitesi Başkanı Abdurrakib Feth, geçici başkent Aden'de AFAD heyetini kabul etti.

Görüşmede, bölgedeki insani yardım çalışmalarının genişletilmesi, gençlere iş imkanı sağlayacak projeler geliştirilmesi, kırsaldaki kadınlara yönelik projeler ile tarım ve balıkçılık alanındaki projelerin uygulanması meseleleri ele alındı.

- Yemen krizi

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Yemen'de yaklaşık 5 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, kısıtlı ilaç ve tıbbi malzeme gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.



Ülke açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.





