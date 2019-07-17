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AFAD Gönüllülük Sistemi Projesi tanıtım toplantısı gerçekleşti

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığınca (AFAD) yürütülmekte olan AFAD Gönüllülük Sisteminin yaygınlaştırılması amacıyla, Adana’da bulunan 15 ilçedeki Mesleki Teknik Anadolu Liselerinin (MTAL) müdür ve müdür yardımcıları ile Vali Yardımcısı Mustafa Aydın başkanlığında, AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğünde tanıtım toplantısı gerçekleşti.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:40
AFAD Gönüllülük Sistemi Projesi tanıtım toplantısı gerçekleşti

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığınca (AFAD) yürütülmekte olan AFAD Gönüllülük Sisteminin yaygınlaştırılması amacıyla, Adana’da bulunan 15 ilçedeki Mesleki Teknik Anadolu Liselerinin (MTAL) müdür ve müdür yardımcıları ile Vali Yardımcısı Mustafa Aydın başkanlığında, AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğünde tanıtım toplantısı gerçekleşti.


Eğitim kurumları içinde mesleki ve teknik öğretim kurumları, araç ve teçhizat kullanımı, organize olma konularında diğer okullara göre daha yatkın durumda olmalarından dolayı Mesleki ve Teknik Liseler Tabanlı Afetlerde Yerel İşbirliğinin Geliştirilmesi Projesi başlatılırken, 10 pilot okulda hafif arama ve kurtarma malzemeleri alınarak arama kurtarma ekipleri oluşturuldu. Ayrıca temel afet bilinci, toplum afet gönüllülüğü ve ilkyardım eğitimleri gibi eğitimler de verildi.


Toplantıda afete hazırlık konusunda alınan eğitimlerin önemi vurgulandı. Kiremithane MTAL Müdür Yardımcısı İbrahim Ulusoy, verilen eğitimlerde uygulamanın önemine dikkat çekerken, Şehit Ali Öztaş MTAL Müdürü Mehmet Emin Dinçkurt şimdiden okulunda gönüllü portföyü oluşturduğunu ifade ederek teşekkürlerini iletti. Katılımcılarının gönüllülük başvurularını da online olarak alındığı toplantı AFAD’ın yemek ikramıyla sona erdi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:40
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