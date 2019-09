AFAD açıkladı: 7 kilometre derinlikte 5,8 büyüklüğünde

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

İstanbul'un bütün ilçelerinde hissedilen depreme ilişkin AFAD'dan açıklama geldi. AFAD açıklamasında, Silivri açıklarında meydana gelen deprem, 7 kilometre derinlikte, 5,8 büyüklüğünde gerçekleşti.

Sabahtan bu yana birçok deprem yaşanmıştı

Silivri açıklarında sabah 10:32'de 3,7, 10:52'de 2,5, 12:00'da da 3,1 büyüklüğünde 3 ayrı deprem daha meydana gelmişti. Silivri açıklarındaki hareketlilik ilk olarak Salı günü gözlenmişti.

AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, depreme ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Silivri açıklarında yaşanan depremlerin hepsi aynı fat hattı üzerinde yaşanıyor. 5,8'lik depremden sonra 4 artçı deprem daha meydana geldi ki bunlardan en büyüğü 4,1. Biz AFAD olarak yaşanan süreci an be an takip ediyoruz."