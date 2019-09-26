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AFAD açıkladı: 7 kilometre derinlikte 5,8 büyüklüğünde

AFAD, İstanbul depreminin Silivri açıklarında, 7 km derinlikte ve 5,8 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

26 Eylül 2019 Perşembe 14:26
AFAD açıkladı: 7 kilometre derinlikte 5,8 büyüklüğünde

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

İstanbul'un bütün ilçelerinde hissedilen depreme ilişkin AFAD'dan açıklama geldi. AFAD açıklamasında, Silivri açıklarında meydana gelen deprem, 7 kilometre derinlikte, 5,8 büyüklüğünde gerçekleşti.

Sabahtan bu yana birçok deprem yaşanmıştı

Silivri açıklarında sabah 10:32'de 3,7, 10:52'de 2,5, 12:00'da da 3,1 büyüklüğünde 3 ayrı deprem daha meydana gelmişti. Silivri açıklarındaki hareketlilik ilk olarak Salı günü gözlenmişti.

AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, depreme ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Silivri açıklarında yaşanan depremlerin hepsi aynı fat hattı üzerinde yaşanıyor. 5,8'lik depremden sonra 4 artçı deprem daha meydana geldi ki bunlardan en büyüğü 4,1. Biz AFAD olarak yaşanan süreci an be an takip ediyoruz."

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 14:26
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YORUM YAZ

  • turanturan19 dk önce
    Şimdi ahkam kesen sözde bilim adamı prof ları toplayıp kafalarını birbirine vurarak yüzlerine tükürmeli...yuuh sizin gibi bilim adamlarına ...bedavadan prof oalanların hali bu işte rezillik..
  • Remzi-1461Remzi-146128 dk önce
    Yüce Allah'ın her şeye hakim olduğuna inanmayan varlıklar!Durdurun bu sallandıyı bakalım!

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