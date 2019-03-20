0553 313 94 23

AFAD deprem simülasyon tırı KKTC’de

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde faaliyet gösteren ‘Deprem Simülasyon Tırı’ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) eğitsel faaliyetlerde bulunacak.

20 Mart 2019 Çarşamba 16:11
AFAD deprem simülasyon tırı KKTC’de

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde faaliyet gösteren ‘Deprem Simülasyon Tırı’ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) eğitsel faaliyetlerde bulunacak.


Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) işbirliğinde KKTC’ye gelen ‘Deprem Simülasyon Tırı’, 25 Mart’a kadar Lefkoşa, İskele, Gazimağusa, Güzelyurt, Lefke ve Girne bölgelerinde eğitsel faaliyetlerde bulunacak.


‘Deprem Simülasyon Tırı’ eğitmenleri tarafından dün verilmeye başlayan eğitim Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi önünde gerçekleştiriliyor. Öğrenci ve her yaş grubundan vatandaşlara açık faaliyetlerde, KKTC’de yaşanabilecek bir deprem öncesinde, esnasında ve sonrasında alınması gereken tedbirler hakkında toplumsal farkındalık oluşturmak amaçlanıyor.


Etkinlikte konuşan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç, depreme karşı her zaman hazırlıklı olmanın önemine işaret ederek 7’den 70’e tüm personelin, tüm halkın bilgilenmesi ve bilinçlenmesini amaçladıklarını kaydetti. Karakoç, faaliyetlerin tüm ilçelerde gerçekleştireceğini sözlerine ekledi.


AFAD Eğitim Merkezi Eğitimcisi Alper Demir de, Sivil Savunma Teşkilatı ve AFAD arasında işbirliği protokolünün yıllardır devam ettiğini belirterek, simülasyon tırı hakkında bilgi verdi. Tırın iki bölümden oluştuğunu dile getiren Demir, tırın ön tarafında yangın simülasyonu ve orta bölümde de deprem simülasyonu bulunduğunu, yaklaşık değerlerde 4 farklı depremin simüle edilebildiğini aktardı.


Gençlere, çocuklara, üniversite öğrencilerine, halka deprem anında ne yapmaları gerektiğini, nasıl hayatta kalacaklarını, deprem öncesinde alınabilecek tedbirleri ve deprem sonrasında alınabilecek tedbirlerin anlatıldığını söyleyen Demir, ne kadar çok kişiye ulaşılabilirse, eğitim verilebilirse mutlu olacaklarını ifade etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 16:11
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ünlü karikatüristten ses getiren Yeni Zelanda çizimi
    1. Ünlü karikatüristten ses getiren Yeni..
    2. Little Caesars, Samsun’daki ilk..
    3. Sapkın papazlar katolikleri..
    4. Başkan adayından Balıkesirspor’a..
    5. 43 hafız icazetini aldı
    6. Yeni Zelanda Başbakanı Ardern’den..
    7. İYİ Parti ve CHP’li..
    8. Red Bull Music ile "2019" kulübü bir..
    9. Çekmeköy Belediye Başkanı Poyraz’dan..
    10. İpsala’da 350 bin TL değerinde kaçak..
    11. Ergenekon usulü kara-propaganda yine..
    12. Trakya Kalkınma Ajansı Olağan Yönetim..
    13. İYİ Parti Adapazarı Belediye Başkanı..
    14. Denizli Valisi Karahan depremin..
    15. Kartal’da çöken bina soruşturmasında..
    16. Sporcular Göbeklitepe için yürüdü
    17. 10 gündür aranan şahıs ölü bulundu
    18. Lüleburgaz’da kolon kanseri testi
    19. TSPB'de "Mutluluk Sanatı" semineri..
    20. Ömer Günel; “Esnafın yüzü bizimle..
    21. Theresa May, Brexit için üç aylık..
    22. Kartal'da çöken binaya ilişkin..
    23. Rektör Akgül’den Nevruz Bayramı mesajı
    24. Camide down sendromlu çocuklar için..
    25. Teröristler Kamışlı’da çukur ve tünel..
    26. Dünya Down Sendromlular Günü, Tebessüm..
    27. İstanbul'da askeri araç kaza yaptı! 1..
    28. Yeni Zelanda'da cuma ezanı canlı..
    29. Edibe Sözen’den Nevruz mesajı
    30. Polislik sınavı sorularını dağıtan..
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"