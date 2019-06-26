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AFAD bölge tatbikatı Kırıkkale’de başladı

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından düzenlenen Kırıkkale merkezli 3 ilin katıldığı “Bölgesel Düzey Masabaşı ve Saha Tatbikatı” bugün başladı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 15:01
AFAD bölge tatbikatı Kırıkkale’de başladı

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından düzenlenen Kırıkkale merkezli 3 ilin katıldığı “Bölgesel Düzey Masabaşı ve Saha Tatbikatı” bugün başladı.


"Bölgesel Düzey Masabaşı ve Saha Tatbikatı", Kırıkkale merkezli olarak Eskişehir, Bolu, Çankırı illerinin de katılımıyla seviye 2 olarak, 23 araç 180 personelle 10 ayrı noktada icra edilecek. AFAD İl Müdürlüğünde bugün başlayan masabaşı tatbikatı ile afet ve acil durumlarda görev alacak olan, özellikle de karar verme mekanizması içinde yer alan görevlilerin katıldığı, karşılıklı görüş alışverişi ve soru cevap oturumlarına imkan sağlayan, görevlerin, sorumlulukların, planların işlerliğinin, beklenmedik olaylara cevap verme durumlarının, karar verme ve koordinasyon unsurlarının test edilmesi gerçekleştirildi.


AFAD Kırıkkale İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:


“Türkiye Afet Müdahale Planı gereği il afet müdahale planı içerisinde yer alan, 26 yerel düzey hizmet grubu planlarından sorumlu ana ve destek çözüm ortaklarımızın görev ve sorumluluklarını, hizmet gruplarının diğer hizmet gruplarıyla olan ilişkilerini güçlendirmesini, afet ve acil durumlara müdahale süreçlerini, etkin ve etkili müdahale için gerekli olan hizmet grup teşkilini ekipman ve insan kaynakları kapasitesini görerek, mevcut ve ihtiyaç duyulan kapasiteyi sunmaktadır. Tatbikatımız; İl Afet Müdahale Planı ana çözüm ortağı tüm kurum ve kuruluşların aynı sistem üzerinden haberleşmesine ve süreçleri yönetmesine imkan sağlayan Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi kısaca (AYDES) yazılımının da kullanılmasıyla, bölge sorumlumuz Ankara İl Müdürlüğü Koordinasyonunda Kırıkkale merkezli olarak Eskişehir, Bolu, Çankırı illerinin de katılımıyla seviye 2 olarak, 23 araç 180 personelle 10 ayrı noktada icra edilecektir. Tatbikatımızın ilk günü olan 26 Haziran’da tüm paydaşlarımız ile gerçekleştirdiğimiz masabaşı tatbikatı ile afet ve acil durumlarda görev alacak olan, özellikle de karar verme mekanizması içinde yer alan görevlilerin katıldığı, karşılıklı görüş alışverişi ve soru cevap oturumlarına imkan sağlayan, görevlerin, sorumlulukların, planların işlerliğinin, beklenmedik olaylara cevap verme durumlarının, karar verme ve koordinasyon unsurlarının test edilmesi gerçekleştirilmektedir.”

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 15:01
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