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AFAD Başkanı Güllüoğlu'nun oyu "Gazze'de Türk bayrağı"na

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı- Mehmet Güllüoğlu:- "Anadolu Ajansı olmak, sadece bir haberin birinden birine ulaşması değil, bir nevi modern tarihçilik, bir nevi topluma dokunan habercilikten öte bir şey ifade ediyor"

15 Aralık 2018 Cumartesi 09:23
AFAD Başkanı Güllüoğlu'nun oyu "Gazze'de Türk bayrağı"na

ANKARA (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirinden fotoğraflar hakkında bilgi alan Güllüoğlu, daha sonra haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Güllüoğlu, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de Türk bayrağı", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" ve spor kategorisinde ise Mustafa Kamacı'nın "Bayraklarla TUR 2018" fotoğrafına oy verdi.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasının, bütün bir yılın değerlendirilmesine fırsat sunduğuna işaret eden Güllüoğlu, "O anlamda Anadolu Ajansı olmak, sadece bir haberin birinden birine ulaşması değil, bir nevi modern tarihçilik, bir nevi topluma dokunan habercilikten öte bir şey ifade ediyor. Fotoğraflara bakarken bunu düşündüm." dedi.

Güllüoğlu, seçtiği üç fotoğrafın kendisi için neler ifade ettiğini anlattı.

Filistinliler ile Türkler arasında farklı bir muhabbet olduğunu belirten Güllüoğlu, yaşam kategorisinde hüznü fotoğrafa doğrudan yansıttığı ve afetlerin her yaştan kişinin başına her an gelebileceğini hatırlattığı için "Ali dede ve kedisi"ni seçtiğini bildirdi.

Kendisinin bisikleti çok sevdiğini ifade eden Güllüoğlu, Türkiye'de sağlıklı yaşam için bisiklet kullanımının artması temennisinde bulundu.

İnsani yardım veya afet çalışanları olarak basın mensuplarıyla hep yan yana olduklarını ifade eden Güllüoğlu, kriz ortamlarında gazetecilerin, kameraların ya da fotoğraf makinelerinin çektiğinden fazlasını hissettiklerini söyledi.

Güllüoğlu, fotoğraflarda ışık ve kadrajdan ziyade yaşanılanı aktarmanın önemli olduğunu belirterek, "Her işte önemlidir ama sizlerin ve bizim yaptığımız işte samimiyet daha fazla önemlidir. O yüzden orada belki fotoğrafın kalitesi, ışığın kalitesinden daha fazla duygu kalitesi gayet iyiydi. O anlamda bütün Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik ediyorum." diye konuştu.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 09:23
  1. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
  2. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu

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