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AFAD Başkanı Güllüoğlu: "Olay yerindeki kurtarma personelimize ilaveten ihtiyaç halinde çalışmak üzere çevre illerden de personel temin ediyoruz."

06 Şubat 2019 Çarşamba 18:00
AFAD Başkanı Güllüoğlu: "Olay yerindeki kurtarma personelimize ilaveten ihtiyaç halinde çalışmak üzere çevre illerden de personel temin ediyoruz."

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 18:00
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