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AFAD Başkan Yardımcısı Palakoğlu Kilis’te

AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu, Kilis’te ve Fırat Kalkanı bölgesinde incelemelerde bulundu.

22 Şubat 2019 Cuma 09:55
AFAD Başkan Yardımcısı Palakoğlu Kilis’te

AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu, Kilis’te ve Fırat Kalkanı bölgesinde incelemelerde bulundu.


AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu başkanlığında, İyileştirme Daire Başkanı M.Mahmud Ötegen, Grup Başkanları Hüseyin Gündüz ve Ayhan Işık, Kilis AFAD il Müdürü Mustafa Eser’i makamında ziyaret etti. Daha sonra AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu ile beraberindeki heyete Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa AFAD il Müdürleri ile birlikte Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde bulunan Azez AFAD Koordinasyon Merkezini ziyaret ettiler.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 09:55
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