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AFAD, Afetlere Hazırlık Yılı boyunca afet çalışmaları yapacak

AFAD, Afetlere Hazırlık Yılı’nda bir yıl boyunca afetlerle ilgili çalışmalar yapacak.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:29
AFAD, Afetlere Hazırlık Yılı boyunca afet çalışmaları yapacak

AFAD, Afetlere Hazırlık Yılı’nda bir yıl boyunca afetlerle ilgili çalışmalar yapacak. Afetlere Hazırlık Yılı Tanıtım Toplantısı’nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "AFAD Başkanlığımız bugün hem yurt içi afet yönetiminde hem de uluslararası acil durumlarda yardım götürme konusunda Türkiye’nin yüz akı kurumlardan birisi haline gelmiştir" dedi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Afetlere Hazırlık Yılı Tanıtım Toplantısı’nı yaptı. AFAD tarafından ilan edilen ve bir yıl boyunca çeşitli eğitimler, seminerler ve konferanslarla devam edecek olan Afetlere Hazırlık Yılı kampanyasının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. AFAD Başkanlığında düzenlenen tanıtım programına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, AFAD Şube başkanları ve STK temsilcileri katıldı.


1999’da İstanbul’da yaşanan depremin ardından yaşanan zorlukları ve tedbirsizlikleri hatırlatan İçişleri Bakanı Soylu, “16 Ağustos 1999’da ortalama bir İstanbullunun depremle ilgili anlatacağı çok büyük bir hatırası veya tecrübesi yoktu. 3-4 şiddetindeki birkaç küçük hadisenin haricinde deprem İstanbul’un sadece duyduğu bir şeydi. Çünkü 1999’dan önceki en son ve yıkıcı deprem 1894 yılındaydı. Kesinlikle hatırlamıyordu. İstanbul’un bir gece ansızın sallanabileceğini sevdiklerimizi kaybedebileceğimizi hayatlarımızın alt üst olabileceğini unutmuştuk. Farkında değildik ve bilmiyorduk. Oysa Mimar Sinan biliyordu. Süleymaniye’yi yapan işçiler de, o günün İstanbullusu da biliyordu. Çünkü onlar depremi ve yıkımı yaşamışlardı. 1999’un İstanbul’u ya bilmiyordu ya da unutmuştuk. Hatırladık ve hepimiz tekrar bilinçlendik. Artık hepimizin uzun uzun anlatabileceği bir deprem hatırası var” şeklinde konuştu.


İnsanların neden olabileceği tehditlere ve doğal afetlerde oluşan kayıplara değinen İçişleri Bakanı Soylu, “Savaşlar, terör ve şiddet, uyuşturucuya bağlı ölümler, trafik kazaları doğrudan insanoğlu tarafından üretilen tehditlerdir. Bunun yanında bir de kontrolümüzde olmayan tehditler var. Dünyada 1989 ve 2003 arası meydana gelen afet sayısı 4 bin 129’dur. 2004 ve 2018 arası dönemde ise dünyadaki afet sayısı yüzde 27 artışla 5 bin 227 olmuştur. Ortaya koyduğu tahribat açısından yüzde 45’lik oranla depremler en ölümcül doğal afet türüdür. Sel baskınları ise yüzde 24 oranla ikinci sıradadır” ifadesini kullandı.



“Dünya ölçeğine bakarsak doğal afet riski açısından dünyadaki sayılı bölgeden birisinin üzerindeyiz”


Deprem fay hatları açısından Türkiye’nin riskli bölgede olduğunu söyleyen Bakan Soylu, şunları kaydetti:


“1900’lerden günümüze gelindiğinde meydana gelen depremler bakımından Türkiye’ye 77 depremle dünyada 14. sıradadır. Son 40 yıllık verilere göre doğal afetlerde hayatını kaybeden insan sayısının yıllık ortalaması 1 milyon nüfus başına 6 ila 25 arasında değişmektedir. Marmara depreminin etkili olduğu bölge Türkiye nüfusunun yüzde 23’nü barındırıyor. Dünya ölçeğine bakarsak doğal afet riski açısından dünyadaki sayılı bölgeden birisinin üzerindeyiz.”


AFAD’ın yurt içinde ve yurt dışında yapmış olduğu çalışmalarla başarılı bir kurum olduğuna dikkat çeken Bakan Soylu şöyle devam etti:


“Her ülke kendi ihtiyaç ve deneyimleriyle afet yönetim organizasyonları ortaya koymuş, biz de devlet olarak aynı refleksi vermişiz gerek yasal mevzuat olsun gerekse organizasyonel bakımdan olsun dünya ölçeğinde iyi bir noktadayız. AFAD Başkanlığımız bugün hem yurt içi afet yönetiminde hem de uluslararası acil durumlarda yardım götürme konusunda Türkiye’nin yüz akı kurumlardan birisi haline gelmiştir” dedi.


AFAD’ın başlatmış olduğu Afete Hazırlık Yılı kampanyasıyla ilgili konuşan Bakan Soylu, “Bu kampanyanın bir yıl boyunca durmadan, yorulmadan, dinlenmeden devam edeceğini, bir yıl sonunda çıktılarını hep beraber alıp tekrar değerlendireceğimizi, güçlü mesafeler aldığımızı hep beraber görmüş olacağız" ifadelerini kullandı.


AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu ise doğa ve insan kaynaklı afetlerin insanları mal ve can kaybıyla ve yaralanmayla olumsuz etkilediğine dikkat çekerek, "Ülkemiz ne yazık ki bir afet ülkesi. Biz de bu anlamda afet müdahale ve iyileştirme çalışmalarında kapasiteyi arttırmaya devam ederken, risk azaltma çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Ülkemizde kriz yönetimi anlayışından risk yönetimi anlayışına geçişi kuvvetlendirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.


AFAD tarafından ilan edilen Afete Hazırlık Yılı’nda yapılacak çalışmaları anlatan AFAD Başkanı Güllüoğlu, “12 ayda 12 ayrı temayı kapsayan ve Türkiye’nin afete direncini arttırmayı hedefleyen çalışmalar yapacağız. AFAD Gönüllülük Sistemi, AFAD Akreditasyon Sistemi kurulacak, tatbikatlar yapılarak eğitimler verilecek, Türkiye Afet Risklerini Azaltılması Platformu kurulacak. Afet Risklerini Azaltma Sistemi (ARAS) kurulacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:29
  1. doğa

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