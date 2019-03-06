AFAD Adana’dan masabaşı tatbikatı

Afet ve Acil Durum Adana İl Müdürlüğü (AFAD) tarafından sel heyelan ve kuvvetli fırtına türleriyle ilgili gerçekleştirilen masabaşı tatbikatta kriz anında yaşanabilecek sıkıntılar tüm hizmet gruplarıyla paylaşılarak, hizmet gruplarında koordinasyon, kapasite ve müdahale alanlarındaki eksik yanları değerlendirildi.

Adana’da Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) tarafından sel, heyelan ve kuvvetli fırtına türleriyle ilgili “Yerel Düzey Masabaşı Tatbikatı” AFAD Adana İl Müdürlüğü binasında gerçekleştirildi. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında planların uygulanabilirliğini arttırmak, ana ve destek çözüm ortağı kurumlarda farkındalık oluşturmak, yerel düzey hizmet grup planlarını daha etkin yürütmek ve planlardaki olası çalışma ve eksiklikleri tespit edebilmek amacıyla tatbikat, Adana Vali Yardımcısı Mustafa Aydın’ın başkanlığında düzenlendi.

Tatbikatta 2018 ile 2019 yıllarında ağır geçen kış şartlarından esinlenerek oluşturulan sel, heyelan ve kuvvetli fırtına senaryo sunumları yapıldı. Senaryo kapsamında görev alan hizmet grupları faaliyetleriyle bilgiler verilerek süreç içerisinde karşılıklı çözüm önerileri sunuldu. Hizmet grupları faaliyetlerini Afet Yönetim Karar Destek Sistemi üzerinden yaparak, karşılıklı taleplerde bulundu. Tatbikatta ayrıca kriz anında yaşanılan sıkıntılar tüm hizmet gruplarıyla paylaşılarak, hizmet gruplarında koordinasyon, kapasite ve müdahale alanlarındaki eksik yanları değerlendirildi.