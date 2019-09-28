AFAD açıkladı: İstanbul'un ardından Giresun'da da deprem AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Giresun'un Görele ilçesinde 3,0 büyüklüğünde meydana geldi.

Giresun Görele'de 3,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 15,35'te Giresun Görele'de 3,0 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgede hissedildi.

Görele'de meydana gelen deprem 6.69 kilometre derinlikte yaşandı.

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