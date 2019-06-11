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AFAD açıkladı: Akdeniz'de deprem!

AFAD Deprem Dairesi, Akdeniz’de, Richter ölçeğine göre 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

11 Haziran 2019 Salı 13:08
AFAD açıkladı: Akdeniz'de deprem!

Akdeniz’de, Richter ölçeğine göre 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Akdeniz’de Richter ölçeğine göre 3,2 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

Antalya’nın Kumluca ilçesinin 79 kilometre açığında saat 12.13’te meydana gelen deprem, 42 kilometre derinlikte oldu.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 13:08
  1. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi
  2. deprem
  3. Akdeniz
  4. Kumluca
  5. Antalya’nın Kumluca ilçesi

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