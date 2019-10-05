AFAD açıkladı: 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; saat 17.51'de 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 17.51'de Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Ayrıntılar Geliyor...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.