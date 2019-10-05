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AFAD açıkladı: 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; saat 17.51'de 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

05 Ekim 2019 Cumartesi 18:04
AFAD açıkladı: 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 17.51'de Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 18:04
  1. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
  2. AFAD

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