Af haberlerinde son durum ne? Affa AK Parti'den son dakika yeşil ışık mı? Af çıkacak mı? Af ne zaman çıkar?

Af konusunda AK Parti ile MHP arasında farklı görüşler hakim. AK Parti ile MHP'nin yerel seçimlerde ittifak yapmayacağı açıklandı. İttifakın gerçekleşmemesinin nedenlerinden biri deaf tartışmaları. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül affa ilişkin yaptığı açıklamada, "Toplumun hassasiyetlerine göre düzenlemeler yapılacaktır." dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında yerel seçimlerde AK Parti-MHP ittifakının olmayacağını açıklamıştı. Bahçeli'nin bu açıklamasına cevap Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, ittifak yoksa "herkes kendi yoluna" demişti. AK Pati ile MHP'nin ittifak konusundaki ayrı düşmesinin nedenlerinden biri de MHP'nin af teklifi olduğu biliniyor. AK Parti'den af tartışmalarına ilişkin son dakika açıklaması geldi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, af tartışmalarına ilişkin, "Bizim yapmış olduğumuz çalışma ceza adaletini sağlamak. Toplumun hassasiyetlerine göre düzenlemeler yapılacaktır. " açıklamasında bulundu.

"Afta düzenlemeler yapılacak"

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalar yaptı. Bakan Gül af tartışmalarına ilişkin şunları söyledi: "Bizim yapmış olduğumuz çalışma ceza adaletini sağlamak adına, alınan kararlar uygulamalar ne yöndedir? İdeal adalet, ceza adaleti üzerine çalışıyoruz. Hırsızlık yapıp ne de olsa çıkacağım diyorsa ve çıkıyorsa da, buna benzer. Çalışmalar tamamlanınca açıklama yapmak doğru olur. Burada amaç cezaevleri doldu boşaltalım değil ceza adaletini sağlamak. Çağdaş infaz sistemleri. Değerlendirdikten sonra kamuoyuyla paylaşılacak. Toplumun hassasiyetlerine göre düzenlemeler yapılacaktır. Cezaların artırılması Meclis'in takdirinde. Yaklaşım itibariyle, uyuşturucu meselesinde baronlar torbacılar ortak çalışıyor. Bu konuda temel yaklaşım ceza hukukunda müeyyide artırıldı. Nasıl doğru olacaksa değerlendirilecektir. Teknik çalışmayı, analizi yapacağız. Millet adına karar verecek olan Meclis'tir. AK Parti infaz sistemiyle ilgili tüm çalışmaları AK Parti yapar. Tüm siyasi partilerle ortak konsensusta bu yürürlüğe konulabilir."

Af konusunda Bahçeli ne demişti

Şartlı ceza indirimiyle ilgili teklifimizi uyuşturucu temeline indirmek, tahrip ve tahrif etmek fahiş bir yanlış, fuzuli bir demagojidir. Kanun teklifimiz 24 Eylül 2018 Pazartesi günü TBMM’ye sunulmuştur. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin değerli milletvekilleri teklifimizi tasvip etmiyorlarsa kabul etmezler, takdir ediyorlarsa onay verirler."

Erdoğan: Cezaevlerinin kapısını açamayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, af tartışmalarına ilişkin, "Biz rastgele cezaevlerine girenlere cezaevinin kapısını açamayız." Demişti. Erdoğan yine şunları söylemişti: "Böyle bir şey olamaz. Şimdi birileri çıkarmış 'af' Ne affı? Eğer benim mağdurum, mazlumun bu noktada 'tamam ben affettim' diyorsa, bu ayrı konu ama biz asla. O zaman adil bir iktidar olamazsınız. O zaman adaletle hükmeden bir iktidar olamazsınız." şeklinde konuştu.