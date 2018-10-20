Af yerel seçimlerden önce çıkar mı? AK Parti affa karşı mı?

24 Haziran seçimlerinde MHP'nin seçim vaatleri arasında yer alan mahkumlara af konusunda yeni gelişmelerin olup olmadığını affı bekleyen vatandaşlar merek ediyor. MHP'nin büyük tartışma yaratan af teklifi, Meclis Başkanlığı tarafından Adalet Komisyonu'na gönderildi. Peki af yerel seçimler öncesinde çıkar mı? AK Parti MHP'nin af teklifine ne diyor?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından düzenlenen eğitim toplantısında konuştu. Hayati Yazıcı burada yaptığı konuşmada MHP'nin af teklifine ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, MHP'nin af teklifine yönelik de şu görüşlerini paylaştı: "AK Parti rasyonel iş yapan bir partidir. Milletin gönlünün razı olmadığı, vicdanen de kabul etmediği hiçbir düzenlemeden yana olmayız. Dolayısıyla, Meclis'e getirilen bu teklifi de bu çerçevede değerlendiriyoruz. Hukuk önemlidir, adalet önemlidir ve elbette ki biz bütün bu süreçleri çok zengin birikimimizi, tecrübelerimizi devreye sokmak suretiyle inşa ediyor, yönlendiriyoruz."

"Af konusunda hazırlıklarımız sürüyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hakim ve Savcı Kura Töreni'nde konuşmuştu. Gündemdeki af tartışmalarına da değinen Erdoğan 'Son af tartışmaları bu rahatsızlığı daha da arttırmıştır. Arkadaşlarımızdan af tartışmasıyla uğraşmak yerine içeriği ve uygulamanın mahşeri vicdana daha uygun hale gelmesi yönünde çalışma yapmalarını istedim. Bakanlığımız bu konudaki hazırlıklarını sürdürüyor. Her iş gibi yargının da gerisinde sağlam bir zihni ve kalbi temel almak zorundayız. Adalet arayışı kıyamete kadar sürecek bir arayışın adı. Adalet ile hakikat, ahlak, devlet, toplum, birey, akıl, güç, erdem arasında ilişki kuran yüzlerce özlü söz var. Bir ülke için vicdanları yaralayan kararlara imza atan çarpık bir adalet sisteminin kaybettiği değer kadar ağır bir bedel yoktur. Bu sorunu çözmeden hiçbir hususun üstesinden gelemeyiz."