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Af yasasında son dakika gelişmesi MHP'den mahkum affı açıklaması

Cezaevindeki mahkumlara af konusunda son dakika gelişmesi yaşandı. MHP'nin 24 Haziran genel seçimlerinde vaadlerin başında mahkumlara af konusuydu. 24 Haziran seçimleri sonrası cezaevindeki mahkumlara af konusu gündeme getiren MHP'den yine af konusunda son dakika açıklaması geldi. Peki af çıkacak mı? Af yasası ne zaman çıkar? Mahkum affında son durum ne? İşte MHP'den mahkumlara yönelik af konusundayeni gelişme...

31 Aralık 2018 Pazartesi 12:20
Af yasasında son dakika gelişmesi MHP'den mahkum affı açıklaması

Cezaevindeki mahkumlara af konusunda son dakika gelişmesi yaşandı. MHP'nin 24 Haziran genel seçimlerinde vaadlerin başında mahkumlara af konusuydu. 24 Haziran seçimleri sonrası cezaevindeki mahkumlara af konusu gündeme getiren MHP'den yine af konusunda son dakika açıklaması geldi. Peki af çıkacak mı? Af yasası ne zaman çıkar? Mahkum affında son durum ne? İşte MHP'den mahkumlara yönelik af konusunda yeni gelişme...

Mahkum affında son dakika gelişmesi yaşandı. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, mahkum affına yönelik son dakika açıklamalarda bulundu. MHP'li Erkan Akçay, partisinin seçim beyannamesinde de yer alan, çeşitli suçlardan hüküm giyen tutuklulara af getiren yasa teklifinin arkasında ve takipçisi olduklarını belirtti. MHP Grup Başkanvekili Akçay, "Biz af konusunda teklifimizi verdik. Meclis'e sunduk. Önümüzdeki süreç içerisinde ille de moda mod değil de, uzlaşılarak çıkmasından yanayız. Bu çerçevede biz verdiğimiz bu teklifin arkasındayız. 'Şu gün bu saat' demek mümkün olmaz; Meclis gündemi çerçevesinde, bütün siyasi aktörlerin gündemi çerçevesinde, ortak mutabakat çerçevesinde çıkabileceğini çıkması gerektiğini düşünüyoruz. O konunun da takipçisiyiz. Milletimizi ilgilendiren her mesele, bizim yerel seçim beyannamemizde olacaktır" ifadesini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 12:20
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