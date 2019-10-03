Af yasası son dakika! Şartlı ceza indirimi ve infaz düzenlemesi ne durumda?

Af çıkacak mı? Af yasasında son durum ne? Yargı paketi içinde şartlı ceza indirimi ve infaz düzenlemesi af yasası var mı? soruları mahkum affı ceza indirimi bekleyen hükümlü ve hükümlü yakınları tarafından sorgulanmakta. Milliyetçi Hareket Partisi’nin seçimlerden önce şartlı ceza indirimi teklifi Meclis’e sunuldu. MHP’nin af teklifiyle birlikte MHP af teklifi son dakika gelişmesi yaşanıp yaşanmadığı yine ceza evinden yasanın çıkması durumuda tahliye olacaklar tarafından merak edilmekte. Meclis’in açılmasıyla da başta af yasası olmak üzere EYT ve 3600 ek gösterge bekleyenler umutlandı. Peki MHP af teklifi son durum ne? İşte detaylar.

Af yasası ceza indirimi son dakika 3 Ekim 2019. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, yeniakit.com.tr’den Mehmet Özmen’in sorularını cevaplandırdı. İşte MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, yeniakit.com.tr’ye verdiği o röportaj:

Sayın Başkanım, yargı paketi dediniz. Bu yeni dönemde aslında milyonlarca vatandaşın gözü kulağı TMMM’de olacak. Süresiz nafaka mağdurları, erken evlilik konusu ve EYT sorunu da bu dönem Meclis’in gündeminde yer alacak. Bu başlıklarla ilgili neler söylemek istersiniz?

“Şimdi öncelikle bu af dediğiniz husus, biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizim de şartlı ceza indirimi teklifimiz var. Bu bir af kanunu değil, af çıkarmak için anayasa değişikliği gerekir. Onun birtakım şartları vardır. Bu bir af teklifi değil, vatandaşımızda da böyle bir af beklentisinden ziyade şartlı ceza indirimi ve infaz düzenlemesi beklentisi var. 2. Yargı paketinde de bu gelecek ve bunun da çalışmaları yapılıyor. Hem AK Parti Grubu hem Milliyetçi Hareket Partisi olarak hem de Adalet Bakanlığı bu konuda birtakım tetkik çalışmaları yürütüyor. Önümüzdeki haftalar içerisinde o da gündeme gelecek. Diğer nafaka ve erken evlilik mağdurlarına ilişkin çalışmalar da yapılacak, gündemimizde. Önemli olan milletimizin genel kabulünü görecek hale getirmek bu düzenlemeleri. Ondan sonra bu emeklilikte yaş meselesine ilişkin çalışmaları da zaten Cumhurbaşkanlığı makamında sayın Vedat Bilgin’in başkanlık ettiği bir çalışma grubu tarafından bunların çalışmaları da yapılıyor. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu konuların takipçisi olmaya devam edeceğiz.”

Erkan Akçay, yeniakit.com.tr’ye konuştu! MHP'den EYT, af, süresiz nafaka ve erken evlilik açıklaması