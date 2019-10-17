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Şartlı ceza indirimi infaz denetimli serbestlik mahkum af yasası son durum ne?

Af yasası çıkacak mı? Mahkum yasası son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Yargı Reformunun birinci paketi Meclis’ten geçti. Şartlı ceza indirimi infaz denetimli serbestlik af yasası olarak kamuoyunda adlandırılan ceza infaz kanununda değişiklik öngören teklifle ilgili son dakika haberleri mahkum ve mahkum yakınları tarafından merak ediliyor. Peki af ne zaman çıkacak? af ceza indirimi ne zaman çıkacak? Af yasası ceza indirimi son durum ne? İşte af haberlerinde son durum haberleri.

17 Ekim 2019 Perşembe 17:19
Şartlı ceza indirimi infaz denetimli serbestlik mahkum af yasası son durum ne?

Af yasası çıkacak mı? Mahkum yasası son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Yargı Reformunun birinci paketi Meclis’ten geçti. Şartlı ceza indirimi infaz denetimli serbestlik af yasası olarak kamuoyunda adlandırılan ceza infaz kanununda değişiklik öngören teklifle ilgili son dakika haberleri mahkum ve mahkum yakınları tarafından merak ediliyor. Peki mahkum yasası ne durumda? af ne zaman çıkacak? af ceza indirimi ne zaman çıkacak? Af yasası ceza indirimi son durum ne? İşte af haberlerinde son durum haberleri.

Af yasası ve ceza indirimi çıkacak mı? Mahkumlar ve yakınları tarafından merak edilen ve gündemi meşgul edilen bu sorunun cevabına ilişkin AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş tarafından açıklama yapıldı. Muş, konu ile ilgili kendisine yöneltilen soruya, "Birden fazla paketimiz olacak. Ceza İnfaz Kanunu'nda da değişiklik öngören bir çalışmamız söz konusu. Orada çalışmalarımız yürüyor. Bittikçe, orada süreç devam ettikçe onu da sizlerle paylaşacağız." diyerek cevap verdi.

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Ancak henüz ceza infaz kanunu ile ilgili değişiklik planı henüz Meclis gündemine gelmedi. Yargı reformuyla ilgili konuşan Naci Bostancı düzenlemeyi Eylül ayının sonuna kadar bitirmek istediklerini söyledi. Meclis gündemindeki son durum göz önüne alındığında af yasasının da eylül sonu veya ekimin ilk haftasında onaylanması bekleniyor.

Af yasası ceza indirim düzenlemesi kimleri kapsayacak?

Cinsel suçlar, uyuşturucu madde ve örgütlü suçlar bu düzenlemeden yararlanamayacak. Bu suçların dışında başka bir suçtan hüküm giymiş olan kişi taslağın yasalaşması halinde infaz süresini tamamladıysa tahliye olabilecek.

İkinci paketin içerisinde bulunan değişikliklerden birisi de infaz süresiyle ilgili olacak. Değişiklikle yer alan bilgilere göre infaz süresi üçte iki değil sürenin yarısı olacak. Yani 10 yıl ceza alan bir hükümlü 5 yıl cezanın infazını çekecek. Uygun şartlar oluşması durumunda da 10 yıl ceza alan kişi 4 yılını içeride bulunduktan sonra 1 yıl da denetimli serbestlikten yararlanabilecek.

 

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 17:19
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