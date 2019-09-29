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Af yasası ne oldu? Af haberlerinde son durum

Af yasası ne oldu? sorusu vatandaşlar tarafından merak edililen konular arasında. Af haberlerinde son durum ve son dakika haberleri takip ediliyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “İnfazın ertelenmesi konusu af değil. İnfaz sürelerini masaya yatırdık, alternatifler var. Meclis alternatifler üzerinden en doğrusunu seçecektir.” demişti. Af yasası ve ceza indirimine ilişkin son açıklama da AK Parti Grup Başkanı Naci BostancI tarafından yapıldı. Peki, Naci Bostancı ne söyledi? Af yasası ne oldu? İşte af yasası ve ceza indiriminde son gelişmeler...

29 Eylül 2019 Pazar 17:47
Af yasası ne oldu? Af haberlerinde son durum

Af yasası ne oldu? sorusu vatandaşlar tarafından merak edililen konular arasında. Af haberlerinde son durum ve son dakika haberleri takip ediliyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “İnfazın ertelenmesi konusu af değil. İnfaz sürelerini masaya yatırdık, alternatifler var. Meclis alternatifler üzerinden en doğrusunu seçecektir.” demişti. Af yasası ve ceza indirimine ilişkin son açıklama da AK Parti Grup Başkanı Naci BostancI tarafından yapıldı. Peki, Naci Bostancı ne söyledi? Af yasası ne oldu? İşte af yasası ve ceza indiriminde son gelişmeler...

Af yasası ne oldu? 

MHP'nin gündeme getirdiği af yasasının ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Meclis'in açılmasına kısa süre kala af yasası konusunda heyecanlı bekleyiş sürüyor. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, 'infaz düzenlemesi' teklifiyle ilgili 'Bu konuyu en hızlı şekilde yapmaya çalışacağız' dedi. Peki, af yasasında son gelişmeler neler? Af ve ceza indirimi kimleri kapsayacak? Mahkumlara af var mı? Yargı reformunun içerisinde ceza infaz yasasında değişiklik de ön görülüyor. Yapılan değişiklik üzerine bazı hükümlüler erken tahliye edilecek. Yasa değişikliği ile yaşanacak erken tahliyeler toplumda af olarak adlandırılıyor. Peki, af yasası çıkacak mı? Meclis 1 Ekim Salı günü açılıyor. Peki ne olacak?

Af ne zaman çıkacak?

Süreç ceza infaz düzenlemesi değişikliği olacağı için genel af durumundan bahsetmek mümkün değil. Öte yandan TBMM’nin yeni yasama dönemi başladıktan sonra çalışmaların belirli bir aşamaya getirilerek konunun Meclis’e gelebileceği söylenebilir. Bunun için de en erken tarih olarak Ekim 2019 olabilir.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısındaki fazlalığa da değinen Bostancı, "Cezaevlerindeki insan sayısı 300 bine ulaşmış görünüyor. Cezaların infazına ilişkin Meclis'te bu konuda ortak mutabakatın çıkmasını umuyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Yargı paketine yönelik çalışmalarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş ve Cahit Özkan yargı paketini görüşmek üzere MHP grubunu ziyaret etti. AK Parti, yargı paketi taslak metnini istişare için MHP'ye sundu.

Açıklama yapan Mehmet Muş, “HDP dışında diğer partilerle de görüşeceğiz” dedi.

Af yasası kimleri kapsıyor?

Çalışma bir af niteliğinde değil, Şartlı salıverilme ve Denetimli serbestliğin yeniden düzenlenmesi ile özel infaz uygulamalarının getirilmesini içeren bir kanun teklifi olacak.

Yeni çalışma terör, tecavüz, kadın ve çocuğa şiddet ve istismar suçlarını kapsamayacak.

Ancak infaz rejimi uyarınca adli suçlarda cezanın yüzde 66’sının yatılmasında değişikliğe gidilerek bu oran yüzde 50’ye çekilecek. Yani cezaevinde kalma süresi kısalacak. Çalışmada çocuklu kadın mahkumların cezalarının ev hapsine dönüşmesini sağlayacak bazı düzenlemelere de yer veriliyor.

Af yasası paketinde neler var?

38 maddeden oluşan taslak metinde ceza infaz indirimi bu pakette yer almıyor. O ayrı bir paket olarak gelecek.

5 kanunda değişiklik öngörülüyor. Taslak metine göre avukatlara yeşil pasaport, avukatlık sınavı geliyor ve arabuluculuk genişletiliyor.

Seri yargılama getirilecek ve yargılama süresi kısaltılacak.

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 17:47
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