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Af Yasası çıkacak mı? AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'dan flaş açıklama

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, 'Af Yasası' olarak bilinen ve en az 30 bin kişinin cezaevlerinden tahliye edilmesini öngören MHP'nin 'infaz düzenlemesi' teklifiyle ilgili 'Bu konuyu en hızlı şekilde yapmaya çalışacağız' dedi.

28 Eylül 2019 Cumartesi 12:41
Af Yasası çıkacak mı? AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'dan flaş açıklama

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, 1 Ekim’de açılacak olan TBMM’nin yeni yasamı yılının ilk gündem maddesinin Yargı Paketi olacağını söyledi.

Bostancı, “Meclis açılır açılmaz ilk gündem maddemiz ‘Yargı Paketi’ olacak. O çerçevede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ‘Yargı Paketleri’ demek daha doğru olur, peş peşe yargı paketleri gelecek. İlk paket 38 maddelik bir paket. Muhalefet partileri ile görüşmelerimiz devam edecek. Olumlu yaklaşımlar var, katkılar var. Bunları kıymetli görüyoruz” diye konuştu.

İlk yargı paketinde neler var?

Naci Bostancı, Pazartesi günü Meclis’e sunulması beklenen ilk yargı paketinin detayları hakkında şu bilgileri verdi:

Uzun tutukluluk sürelerine ilişkin bir düzenleme. Usul ekonomisi bakımından yargılamanın hızlı ve etkili olmasını sağlayıcı düzenlemeler. İstinaflara giden ve esasen Yargıtay’a gitmeyen 5 yılın altındaki cezalar için, bazı ceza başlıklarının Yargıtay’a giderek, yargıda yerleşmiş içtihatlar gözüyle bir daha bakılmasını temin etmek. Mesleğe giriş sınavlarına ilişkin, hukuk mensuplarına yönelik olarak bir merkezi sınav düzenlemesi, ondan sonra avukat-hakim-savcı olmalarını temin etmek. Avukatlara yeşil pasaport verilmesi ve hukuki faaliyetlerini sürdürürken, kolaylıkla yurt dışı bağlantılarını kullanma imkanı getiriliyor, ilk paket bu çerçevede bir paket. Meclis açıldıktan sonraki hafta Genel Kurul’a gelir. Çünkü ilk hafta komisyonda görüşülecek. Ümit ediyorum hızlı bir şekilde yasalaşır.

Af Yasası çıkacak mı?

İinfaz düzenlemesinin (Af Yasası) ikinci pakette yer alacağını söyleyen Bostancı, şöyle konuştu:

İnfaz düzenlemesi siyasi pozisyonlara göre değerlendirilecek bir konu değil. Bu konu ile ilgili bir değerlendirme yapıyoruz. Daha önce MHP’nin bu konuya ilişkin bir teklifi vardı. Geçen yıl verilmişti. Ona da baktık ‘neler getiriyor?’ diye. O çerçevede bir taslak var elimizde. Bunların yasalaşması için çok önemli hakkaniyete, adalete, vicdana, toplumsal teyide ihtiyaç duyan konularda herkesin desteğini aramak önemli. Çalışmalar tekamül ettiğinde, bunu da en hızlı şekilde yapmaya çalışacağız. O gün kamuoyunun önüne çıkarız ne yapacağımıza ilişkin. Bu günden bu konuyu konuşmak doğru değil. ‘İnfaz’ gibi meseleler beklenti doğuran konular. Konuşmaktan çok yapılması gereken işlerdir.”

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 12:41
  1. Naci Bostancı
  2. Af Yasası
  3. AK Parti

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