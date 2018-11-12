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'Af' için oy verdim diyen vatandaşın sözleri Devlet Bahçeli'yi kızdırdı

Af yasası için MHP'ye oy verdiğini söyleyen bir vatandaşa kızan MHP lideri Devlet Bahçeli, "İstersen oy verme, biz oy için yapmıyoruz" dedi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 08:37

Mahkum Yakınları Derneği (MAYAD) üyeleri, af yasası hakkında açıklama yapmak üzere MHP Genel Merkezi önünde bir araya geldi.

Dernek üyeleri açıklama yapacağı sırada genel merkeze gelen MHP lideri Devlet Bahçeli, aracından inerek grubun yanına geldi.

"Yasayı çekerim..."

Bir vatandaşın "24 Haziran'da sizin sözünüze güvenerek MHP'ye oy verdik" demesi üzerine Devlet Bahçeli, "Bunun oyla alakası yok. İstersen verme. Biz oy için yapmıyoruz. Bir daha ağzınızdan duyarsam yasayı geri çekerim." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 08:37
  1. Mahkum Yakınları Derneği (MAYAD)
  2. MHP Genel Merkezi
  3. Devlet Bahçeli

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