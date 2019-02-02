Af son dakika haberleri 2019 genel af ceza indirimi haberleri son gelişme

2019 yılında ceza indirimi genel mahkum affı ne zaman çıkacak? Mahkum affı ve ceza indirimine ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. MHP’nin mahkumlara ilişkin ceza indirimini öngören teklif Meclis Başkanlığına iletildi. Af son dakika haberleri yakından takip ediliyor. “2019 yılında ceza indirimi ve genel af çıkacak mı?” sorusu araştırılıyor. Yasanın çıkması durumunda ilk etapta 38 bin, toplamda ise 93 bin kişinin yararlanacağını öğrenildi.

Af son dakika haberleri yakından takip ediliyor. “2019 yılında ceza indirimi ve genel af çıkacak mı?” sorusu araştırılıyor. İlk olarak MHP’nin gündeme getirdiği af konusu ile ilgili açıklamalar devam ediyor. MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sundu. Ceza inidirimi af ne zaman? Başkan Erdoğan, MHP’nin teklifiyle gündeme gelen af tartışmasıyla ilgili de önemli açıklamalar yaptı, tasarının maşeri vicdana uygun hale getirilmesi için çalışma başlatma talimatı verdiğini duyurdu. Genel Af kanunun amacı; 19 Mayıs 2018 tarihi dahil olmak üzere bu tarihten önce işlenen, kanunda ayrı tutulanlar hariç 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 765 sayılı eski Türk Ceza Kanunu ile özel kanunlardaki suçlar bakımından, tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam ceza sürelerinden şartlı indirim yapılması ve bunun sonucu olarak infazı gereken cezası kalmayan hükümlü ve tutukluların salıverilmesidir.

"Af için talimat verdim"

Başkan Erdoğan, MHP’nin teklifiyle gündeme gelen af tartışmasıyla ilgili de önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, tasarının maşeri vicdana uygun hale getirilmesi için çalışma başlatma talimatı verdiğini söyledi. Erdoğan’ın açıklamaları şöyle: “Milletin yüreğini yakan kişilerin, adliyelerin bir kapısından girip diğerinden çıkmasına yol açmayacak bir çerçeveyi oturtmamız gerek. Bakanlığımız bu konudaki hazırlıklarını sürdürüyor. Arkadaşlarımızdan gündeme getirilen af tartışmasıyla uğraşmak yerine hem içeriğin hem uygulamanın maşeri vicdana uygun hale getirilmesi yönünde bir çalışma başlatmalarını istedim. Bakanlığımız bu konudaki hazırlıklarını sürdürüyor. Hâkim ve savcılarımız tecrübeleriyle, akademisyenlerimiz teorik çalışmalarıyla bu sürece katkı verecektir. Nihai tasarruf Meclisimize aittir.”

Bakanlık cezaların yeniden gözden geçirilmesiyle ilgili çalışma yapıyor

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada konuya ilişkin şunları ifade etti:"Af meselesinde AK Parti’yle MHP’nin görüşlerinin farklı olduğu aşikâr. MHP’nin Meclis’e gelmiş olan bir af teklifi var. Ayrıca Adalet Bakanlığımız da cezaların yeniden gözden geçirilmesiyle ilgili bir çalışma yapıyor. Dolayısıyla af meselesi şu anda Meclis’te gündeme herhalde gelmeyecek gibi görünüyor seçime kadar. Ama Sayın Bahçeli’nin bu son ikazıyla da, Cumhur İttifakı’nı af konusu gibi, EYT gibi, seçim işbirliği gibi münferit konulardan ayrı tutmuş olması da gerçekten önemlidir, değerlidir. Cumhur İttifakı’nı burada ayırdığını görüyoruz. Yani seçim işbirliği olmadı belki ama Cumhur İttifakı’nın kalplerde yerleşmiş, milletin bir ittifakı olduğunu biliyoruz. Sayın Bahçeli yine ittifakın ruhuna sahip çıkan bir çıkış yapmıştır."

MHP lideri Devlet Bahçeli, af yasası ile ilgili, “Bu olay memleket meselesi. Biz oy için yapmıyoruz, bir daha ağzınızda bunu duyarsam yasayı geri çekerim” dedi. Mahkum Yakınları Derneği (MAYAD) üyeleri, af yasası hakkında açıklama yapmak üzere MHP Genel Merkezi önünde bir araya geldi. Dernek üyeleri açıklama yapacağı sırada genel merkeze gelen MHP lideri Bahçeli, aracından inerek grubun yanına geldi. Dernek üyeleriyle sohbet eden Bahçeli, “MHP olarak af yasası ile ilgili teklifi Meclise verdik. Mecliste Adalet Komisyonunda görüşülmesini bekliyoruz. 50 vekilimizle olayları takip ediyoruz. Fakat 50 vekille yasayı çıkarmak mümkün değil. Buraya kadar gelmeniz memnuniyet vermiştir. Birbirinizi incitmeyin. Sırası gelince gereği yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

“Bu olay memleket meselesi”

Bir vatandaşın “24 Haziran’da sizin sözünüze güvenerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy verdik” demesi üzerine Bahçeli, “Tekrar oy ver, istersen de verme. Bu durumun oyla alakası yok. Bu olay memleket meselesi. Biz oy için yapmıyoruz, bir daha ağzınızda bunu duyarsam yasayı geri çekerim” şeklinde konuştu.

“İstediğimiz af değil, şartlı ceza indirimidir”

MAYAD Genel Başkan Yardımcısı Ali Dizdar, “Amacımız yıllarca FETÖ’nün elinde oyuncak olmuş yargının himmet karşılığı verdiği kararların Türk milletini devletine düşman etmeyi amaçladığını ve zenginleri cemaate kazandırmak için onların istediği kararları verdiğini tüm milletimize duyurmaktır. Bugüne kadar anketlerde soru hep şuydu; 'Af verilsin mi verilmesin mi?' Bu soru yanlıştır. Asıl sorulması gerek ise şudur; 'FETÖ’cü hakimlerin verdiği kararların ve kolluk kuvvetlerinin hazırladıkları fezlekelerin geçerli sayılmasını istiyor musun?' Lütfen bunu sorun millete. Eğer Türkiye’de adalet sistemi doğru işlemiş olsaydı 5 bine yakın hakim ve savcının görevden alınmasının sebebi nedir? Eğer bunlar terörist ise milletimizi bu terörist kararlara nasıl mahkum edersiniz? İstediğimiz af değil, şartlı ceza indirimidir” diye konuştu.

Ceza indiriminden 93 bin kişi yararlanacak

Avukat Musa Dere, Türkiye'de bugün itibari ile 214 bin tutuklu ve hükümlünün bulunduğunu, yeni uygulamadan ilk etapta 38 bin, toplamda ise 93 bin kişinin yararlanacağını söyledi. 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun"a eklenen geçici maddeyle iki yeni düzenleme yapıldı.1 Temmuz 2016 tarihine kadar işlenen suçları kapsayan düzenleme kapsamında, denetimli serbestliğin kapsamı bir yıldan iki yıla çıkarıldı. Böylece, koşullu salıverilmesine iki yıl veya daha az süre kalan ve iyi hali de göz önüne alınacak hükümlülerin cezalarının, koşullu salıverilme tarihine kadar olan bölümü, çeşitli denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infaz edilecek. Avukat Dere; "Toplum arasında önce bu bir af mı değil mi olarak gündeme geldi. Bu kesinlikle bir af değildir. Af cezayı tümden ortadan kaldırıyor ve infazı durduruyor. Şuanda Türkiye'de tutuklu ve hükümlü sayısı 214 bin. Uygulamadan yararlanacakların toplamı ise 93 bin. Ama ilk etapta 38 bini yararlanacak" dedi.

6 yıl ceza alanların cezası yarıya düşecek

Düzenlemeyle birlikte hükümlüler cezaevlerinde değil de dışarıda aileleriyle yaşayarak kalan cezalarını çekebilecek. Süreli hapis cezalarına mahkum edilen hükümlüler ise cezalarının "üçte ikisini" cezaevlerinde çekmeleri halinde koşullu salıverilmeden yararlanabiliyordu. Yeni düzenlemeyle bu sürede de değişikliğe gidildi. Koşullu salıverilmeyle birlikte cezalarının yarısını çekeceklerini söyleyen Avukat Musa Dere şunları söyledi: "Denetimli serbestlik süresi bir yıldan 2 yıla çıktı. Süreli hapis cezalarında da cezaların üçte ikisinin yatılması gerekiyordu önceki düzenlemede. Şuanda ise yarısı tamamlayanlar denetimlik serbestlik süresi de eklenince bu imkândan faydalanabilecekler. Yeni düzenlemeye göre 6 yıl cezalan biri 3 yıl yatacak, 3 yatmasına 2 yıl kala denetimli serbestlik yasasından yararlanacak yani yatması gereken ceza bir yıl olmuş olacak."