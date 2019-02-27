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Af son dakika Genel af yasası son dakika 2019'da çıkacak mı?

Af haberleri yeni bir gelişme yaşandı. Af yasası son dakika haberlerine göre af çıkacak mı? Genel af ve ceza indirimi platformu nedir? Af haberleri son dakika 2019. Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, urumsal bir görüş olmamakla birlikte affa karşı olduğunu söyledi. Peki Yargıtay başkanının affa karşı olması ceza indirimini sekteye uğratır mı? Af çıkacak mı? Af ne zaman çıkar? Af yasasında son dakika son durum haberleri…

27 Şubat 2019 Çarşamba 12:34
Af son dakika Genel af yasası son dakika 2019'da çıkacak mı?

Af haberleri yeni bir gelişme yaşandı. Af yasası son dakika haberlerine göre af çıkacak mı? Genel af ve ceza indirimi platformu nedir? Af haberleri son dakika 2019. Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, urumsal bir görüş olmamakla birlikte affa karşı olduğunu söyledi. Peki Yargıtay başkanının affa karşı olması ceza indirimini sekteye uğratır mı? Af çıkacak mı? Af ne zaman çıkar? Af yasasında son dakika son durum haberleri…

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, kurumsal bir görüş olmamakla birlikte affa karşı olduğunu söyledi. Yargıtay Başkanı Cirit, "Belki infaz sistemindeki cezaevinde kalma süresi yüzde 50'lere çekilebilir, daha adil bir çözüm olur." diye konuştu. Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in açıklamaları şöyle: "Kurumsal bir görüş olmamakla birlike ben affa karşıyım. Daha önce çıkarılan aflara baktığımızda hem hukuki belirsizlik hem de asayiş, toplumdaki huzur ve barışın sağlanması noktasında bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor. Belki infaz sistemindeki cezaevinde kalma süresi yüzde 50'lere çekilebilir, daha adil bir çözüm olur." Genel af yasası son dakika 2019'da çıkacak mı? Adalet Bakanlığı genel af ve ceza indirimi platformu nedir? Af çıkacak mı? sorusu son günlerde peş peşe gelen açıklamalarla birlikte gündemi en çok işgal eden tartışma başlıkları arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili verdiği talimatı açıkladı. Peki; af çıkacak mı? İşte, son açıklamalar...

Adalet Bakanlığından af açıklaması

Cezaevi mahkum ve tutuklu hükümlüler için 2019'da genel af yasası çıkması bekleniyor. Af olarak nitelenen bazı suçlarla ilgili ceza sürelerinden şartlı indirim öngören MHP'nin yasa teklifi ile kıvılcımlanan sonrasında peş peşe gelen açıklamalarla beklenti yükseltildi. Geçtiğimiz yıl onaylanmayan ve 24 Haziran sonrasında Cumhur İttifakı'nda ilk çatlağa neden olan 'af' tasarısı yeniden gündeme geldi. Adalet Bakanı Gül geçtiğimiz günlerde af konusuna değindi.

Konuya ilişkin son dakika açıklaması yapan Adalet Bakanı Gül "Toplumun bu konudaki hassasiyetlerine uygun adım atacaklarını" vurgulayarak denetimli serbestlik veya farklı infaz önerileri üzerinde çalışıldığını açıkladı. Cezaevlerinde mahkumların ve ailelerinin hayatlarında şu sıralar tek konuştukları şey af. Bütün mahkumların gündeminde af var. Cezaevinde umutlu bir bekleyiş varken dışarıda da mahkum yakınlarının umutlu bekleyişleri devam ediyor.

"Adalet duygusunu rencide edecek hiçbir adımı atamayız"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gazetecilerle bir araya geldi ve mahkumlara af meselesi ile ilgili detayları açıkladı. Ankara 'da basın mensupları ile bir araya gelen ve gündeme ilişkin konuları değerlendiren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, mahkumlara af konusuna değindi. Milliyetçi Hareket Partisi 'nin mahkumlara af ile ilgili tasarısına değinen Bakan Gül, şu ifadeleri kullandı: "MHP’nin teklifi ile ilgili cumhurbaşkanımız da açıklama yaptı. Türkiye’de ceza adaleti anlamında bazı suçlar var ki hiç içeriye girmiyor. Adam hırsızlık yapıyor girmiyor, öbürü de infaz süresi çok kısa. Türkiye'de bir af meselesinin olmadığını, MHP'nin teklifinin de af değil infaz sürelerine yönelik bir çalışma olduğunu bildiren Gül, "Cumhurbaşkanımızın da bu konuda ortaya koyduğu tutum çok açık. Toplumda bu konuda rahatsızlık duyulacak, adalet duygusunu rencide edecek hiçbir adımı atamayız. Birçok şey eksik olabilir ama eksik olmayacak tek şey adalettir. Adalet hepimizin temel yaklaşımıdır" şeklinde konuştu.

MHP tarafından hazırlanan ve 24 Eylül tarihinde TBMM Başkanlığı'na sunulan af tasarısı teklifi sonrasında mahkum ve mahkum yakınları başta olmak üzere bu süreç yakından takip edilmeye başlandı. İlgili af teklifi kamuoyunda büyük bir tartışma başlatırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya olan yaklaşımı ve tepkisi oldukça merak ediliyordu. Erdoğan tarafından geçtiğimiz gün yapılan yapılan açıklama sonrasında, ''genel af çıkacak mı?'' sorusu da Google üzerinden en çok sorgulananlar arasında dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan af talimatı

Gündemdeki af tartışmalarına değinen Erdoğan 'Son af tartışmaları bu rahatsızlığı daha da arttırmıştır. Arkadaşlarımızdan af tartışmasıyla uğraşmak yerine içeriği ve uygulamanın mahşeri vicdana daha uygun hale gelmesi yönünde çalışma yapmalarını istedim. Bakanlığımız bu konudaki hazırlıklarını sürdürüyor' ifadelerini kullandı.

MHP’nin af teklifi

MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığı'na sunmuştu. MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta ile MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif, "Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi" adını taşıyor. Toplam 8 maddeden oluşan teklifte, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkumları kapsam dışında tutuldu.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 12:34
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