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Af Örgütü'nden Esed rejimine "Sivilleri bilinçli olarak vuruyor" suçlaması

Uluslararası Af Örgütü, Esed rejimi güçlerinin, Rusya'nın desteğiyle İdlib'de hastane, kan bankası, fırın, okul ve sivil yerleşimleri hedef aldığını bildirdi- Raporda görüşlerine yer verilen Ortadoğu Direktörü Lynn Maalouf:- "İç savaşın 8 yılı geride kalırken, Suriye hükümeti savaş hukukunu ve sivillerin can güvenliğini hiçe saymaya devam ediyor. Askeri kazançlar, büyük sivil kayıplar neticesinde, on binlerce sivil ölüm, kentlerin yok olması pahasına elde edildi"- "İdlib'de süren saldırılar, Halep, Dera, Şam kırsalında daha önce gördüğümüz yöntemin aynısı. Suriye hükümeti güçleri, hastaneleri, sağlık merkezlerini, fırınları, okulları hedef alarak insanları göçe zorluyor. Suriye hükümeti, Rusya'nın desteğiyle açıkça, toplu yerinden edilmelere, zorla tahliyelere yol açan aynı hukuksuz askeri taktiklere başvuruyor"- "Siviller ve hastaneler de dahil olmak üzere sivil hedeflere yönelik, sivilleri öldüren ya da yaralayan bilinçli saldırılar savaş suçudur"

28 Mart 2019 Perşembe 11:47
Af Örgütü'nden Esed rejimine "Sivilleri bilinçli olarak vuruyor" suçlaması

ANKARA (AA) - Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Beşşar Esed rejimi güçlerinin Rusya'nın desteğiyle İdlib'de sağlık merkezi, fırın, okul ve sivil yerleşimleri hedef aldığını bildirerek bu eylemlerin "savaş suçu" olduğunu hatırlattı.

Londra merkezli örgütün "Hükümet güçleri İdlib'de hukuksuz saldırılarla sivilleri ve sağlık tesislerini hedef alıyor" başlıklı raporunda, "Mart ayı içerisinde rejim güçleri sivil nüfusun yoğun olduğu, M 5 Halep-Şam otobanı üzerindeki yerleşimlere hava saldırılarını artırdı." ifadesi kullanıldı.

Binlerce insanın saldırılar nedeniyle Türkiye sınırı yakınındaki alanlara sığındığına işaret edilen raporda, örgütün Ortadoğu direktörü Lynn Maalouf'un, "İç savaşın 8 yılı geride kalırken, Suriye hükümeti savaş hukukunu ve sivillerin can güvenliğini hiçe saymaya devam ediyor. Askeri kazançlar, büyük sivil kayıplar neticesinde, on binlerce sivil ölüm, kentlerin yok olması pahasına elde edildi." değerlendirmesine yer verildi.

Maalouf ayrıca "İdlib'de süren saldırılar, Halep, Dera, Şam kırsalında daha önce gördüğümüz yöntemin aynısı. Suriye hükümeti güçleri, hastaneleri, sağlık merkezlerini, fırınları, okulları hedef alarak, insanları göçe zorluyor. Suriye hükümeti, Rusya'nın desteğiyle açıkça, toplu yerinden edilmelere, zorla tahliyelere yol açan aynı hukuksuz askeri taktiklere başvuruyor." ifadesini kullandı.

- Şeyh İdris'teki okul saldırısı

Raporda, rejimin 26 Mart'ta sabah 08.30 saatlerinde, bir okula hava saldırısı düzenlediği anımsatıldı.

Sahra hastanesindeki iki kaynaktan alınan bilgilere göre, 10 yaşındaki bir erkek çocuğun hayatını kaybettiği, 9 ve 10 yaşlarındaki iki çocuğun ise ağır yaralandığı belirtildi.

Bölge sakinlerinin okul civarında askeri hedef olmadığını belirttiklerinin vurgulandığı raporda, bir görgü tanığının şu anlatımlarına yer verildi:

"Saldırının hemen ardından okula gittim. Bir roketin okulun oyun bahçesine düştüğünü gördüm. Anladığım kadarıyla düştüğü sırada çocuklar oynuyordu. Biri öldü, üçü yaralandı. Kanı ve açılan çukuru gördüm. Hedefin okul olduğu belliydi çünkü roketler, oyun alanına düşmüştü ve diğerleri de okulun çevresine düşmüştü. Orada askeri hedef yok. Heyet Tahrir Şam yok. Diğer gruplar yok. Bu alan silahsızlanma bölgesi içerisinde."

- Serakib'deki sahra hastaneleri saldırısı

Raporda, 9 Mart'ta rejim güçlerinin İdlib'in Serakib ilçesinde ve birbirine 100'er metre mesafedeki Hayat Hastanesi, kan bankası, ambulans ünitesi, Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) merkezini vurduğu hatırlatıldı.

Örgütün raporunda, saldırılardan sonra hastanenin kapatıldığı, kritik durumdaki hastaların çevre sağlık merkezlerine sevk edildiği aktarıldı.

Serakib'e bağlı Tel Mennis köyünde de 11 Mart'ta Rahmet Hastanesi yakınlarının vurulduğunun belirtildiği raporda, civarda askeri nokta olmadığı, iki sivilin öldürüldüğü, üç kişinin yaralandığı, çevresi her gün hedef alının hastanenin ise kapatıldığı kaydedildi.

- Han Şeyhun'daki fırın saldırısı

Uluslararası Af Örgütü, Han Şeyhun ilçesinden sivillerle de röportajlarına yer verdiği raporunda, bir ilçe sakininin şu ifadesini paylaştı:

"Ravda fırını, buradaki merkez fırındı ve (20 Şubat'ta) 11.30 sularındaki hava saldırısıyla vuruldu. Fırının önündeki caddede ölen iki kişinin cesedini ben kaldırdım."

Raporda örgütün Ortadoğu direktörü Lynn Maalouf'un "Siviller ve hastaneler de dahil olmak üzere sivil hedeflere yönelik, sivilleri öldüren ya da yaralayan bilinçli saldırılar, savaş suçudur." ifadesine yer verildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı, Anadolu Ajansı'na özel hazırladığı dünkü raporunda, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki ateşkesi 17 Eylül 2018'de imzalanan İdlib mutabakatından bugüne kadar 5 bin 42 kez ihlal ettiğini duyurmuştu

Esed rejimi ve destekçilerinin yılbaşından itibaren düzenledikleri hava ve kara saldırılarında en az 175 sivil hayatını kaybetti, 480'den fazla sivil yaralandı.


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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 11:47
  1. uluslararası af örgütü

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