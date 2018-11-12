Af ne zaman çıkar? Mahkum affı yerel seçimlerden önce çıkar mı?

MHP’nin 24 Haziran seçim vaadleri arasında bulunan mahkum affına ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis’e sundukları af teklifine ilişkin son durum bilgilerini paylaştı. Peki MHP’nin af teklifi Meclis’te kabul edilecek mi? Af ne zaman çıkar? Af yerel seçimlerden önce çıkar mı?

Mahkum Yakınları Derneği (MAYAD) üyeleri, af yasası hakkında açıklama yapmak üzere MHP Genel Merkezi önünde bir araya geldi. MHP Lideri Devlet Bahçeli Genel Merkez önünde toplanan mahkum yakınlarına seslendi. Bazı suçlara ceza indirimi öngören tekliflerinin komisyonda görüşülmeyi beklediğini söyleyen MHP Genel Başkanı Bahçeli MHP'nin Meclis'teki milletvekili sayısını hatırlatarak, destek arayışında olduklarını söyledi.

Af Adalet Komisyonu’nda görüşülecek

Bahçeli, "MHP olarak yasamızı hazırlayıp Meclis'e verdik. Meclis'te Adalet Komisyonu'nda görüşülmesini bekliyor. Meclis'te 50 milletvekilimizle olayları takip ediyoruz. 50 milletvekili ile yasa çıkarmak mümkün olmaz o sebepten dolayı diğer siyasi partilerle de arkadaşlarımız dialog içerisindeler. Olayları takip ediyoruz" açıklamasında bulundu. MHP lideri Devlet Bahçeli af bekleyen vatandaşlara uyarılarda da bulundu. "

"Afın oyla alakası yok istersen verme"

Telaşa kapılıp kendinizi incitmeyin" diyen Bahçeli, "Oyumuzu MHP'ye verdik" diyen bir vatandaşa ise tepki gösterdi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Oyla alakası yok bunun istersen verme. Bunun oyla alakası yok bu memleket meselesi. Biz oy için yapmıyoruz, bunu bir daha ağzınızdan duyarsam yasayı çekerim" sözleriyle tepki gösterdi. Mahkumlara af konusunu içeren teklifin 31 Mart 2019 yerel seçimlerden önce çıkması beklenmiyor.

“Devlet kendine karşı işlenen suçları affeder”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP’nin af teklifine ilişkin şunları söylemişti: “Af meselesi gündeme geldiğinde arkadaşlarıma bu işi tüm boyutlarıyla ortaya yatırın dedim. Ama milletimizin vicdanını rahatsız edeceğini gördük. Burada temel bir ilke var; devlet, kişilere karşı işlenen suçları af yetkisine sahip değildir. Uyuşturucu suçlularına kader mahkumu diyebilir miyiz?Can alan katillere mi kader mahkumu diyeceğiz? Hırsızlık, bütün bunlara mı kader mahkumu diyeceğiz. Cezaevinden çıkarıyorsunuz bu sefer daha fazla hırsızlık yapıyor? Canilere mi kader mahkumu diyeceğiz? Liste önünüze geldiğinde durumu görüyorsunuz. Ama biz devlete karşı işlenen suçlarda ne yapılabilecekse yapmaya gayret ederiz.Biz devlet olarak bir katili affettiğimizde maktülün ailesine bunu nasıl anlatacağız?”