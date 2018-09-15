0553 313 94 23

Af geldi! 2 bin 140 mahkum serbest

Afrika ülkesi Ruanda'da Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararla 2 bin 140 mahkum affedildi.

15 Eylül 2018 Cumartesi 20:13
Af geldi! 2 bin 140 mahkum serbest

 Ruanda'da Bakanlar Kurulu kararıyla çoğu siyasi tutuklu 2 bin 140 mahkuma af çıkarıldığı bildirildi.

Bakanlar Kurulu kararıyla çıkarılan af kapsamında aralarında muhalif Birleşik Demokratik Güçler (FDU-Inkingi) Partisi lideri Hutu kökenli Victoire Ingabire ve şarkıcı Kizito Mihigo'nun de olduğu 2 bin 140 kişi tahliye edildi.

Başkent Kigali'deki Mageragere Cezaevi'nden tahliye edilen Ingabire, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Serbest bırakılmamıza izin veren Başkan Paul Kagame’ye teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

"Umarım bu, Ruanda siyasi sahasının açılmasının bir başlangıcı olur." diyen Ingabire, hapisteki diğer siyasi tutukluların da serbest bırakılması için Devlet Başkanı Kagame’ye çağrıda bulundu.

MUHALEFET PARTİSİ MECLİSTE

Ruanda’daki 1994 soykırımından önce ülkeden ayrılan Ingabire, 2010'da ülkesine dönerek Paul Kagame'ye karşı aday olmak istediğini açıklamıştı. Ülkeye dönüşünden birkaç ay sonra tutuklanan Ingabire, 2013'te Yüksek Mahkeme tarafından devlet yetkililerine komplo kurmak ve soykırımı küçümsemek suçlarından 15 yıl hapis cezasına çarpıtılmıştı.

Hükümete yakınlığıyla bilinen şarkıcı Mihigo'nun da 2015'te çıkardığı "Igisobanuro cy'Urupfu" (Ölümün Alameti) şarkısında soykırımdan sonra Hutulara karşı intikam alındığını savunması, ülkede büyük tepki çekmişti. Mihigo, 2015'te hükümete komplo kurmak suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 

Öte yandan, ülkede 2-4 Eylül'de yapılan parlamento seçimlerinin ardından ilk defa hükümet karşıtı muhalefet partisi, iki milletvekiliyle mecliste temsil edilecek.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 20:13
  1. Ruanda
  2. af

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "ABD'nin anlaşmasından ümitli değiliz"
    1. "ABD'nin anlaşmasından ümitli değiliz"
    2. ABD'li aktivistten Esed'e sert sözler!
    3. Rusya'dan kritik askeri hamle!
    4. Didişmek, hayatı çekilmez yapıyor
    5. Millilerden tarihi zafer! Art arda 2...
    6. Mutluluk çok uzakta değil
    7. İspanya'dan dikkat çeken açıklama!..
    8. Kalbe dost, kansere karşı!
    9. Birliklerine teslim olan bedelli..
    10. Masallar çok önemli
    11. Deri mobilyanın kalitelisi ‘nubuk’
    12. Mesut Özil 200. maçında galibiyeti..
    13. Olur ya, bir uzuv kopar kesilirse..
    14. Af geldi! 2 bin 140 mahkum serbest
    15. Şekerin tam 9 doğal çeşidi var kayısıda
    16. Rusya ve Çin'den dünyaya gözdağı! İlk..
    17. Alüminyumdan uzak durmak gerek
    18. Başkentte 1 milyon dolarlık vurguna..
    19. Gözleri ilk günden konuşuyor
    20. Bir şey yutar da nefes alamazsa...
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    Elmayı bırak yerliye bak
    Elmayı bırak yerliye bak
    Savunmada pranga kırılıyor... Türkiye’de üretilecek, Fransa’ya ihtiyaç kalmayacak!
    Savunmada pranga kırılıyor... Türkiye’de üretilecek, Fransa’ya ihtiyaç kalmayacak!
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    İşte faiz kararının ülkeye zararı… Milyarlarca lira
    İşte faiz kararının ülkeye zararı… Milyarlarca lira

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2018
    Numan Kurtulmuş’a twitter’dan yüklenmişti... ‘AK Partili belediye başkanı görevden alındı’
    Numan Kurtulmuş’a twitter’dan yüklenmişti... ‘AK Partili belediye başkanı görevden alındı’
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula