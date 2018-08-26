Mahkum affında son dakika gelişmesi! Af Ekimde çıkıyor mu? MHP mahkum affı için harekete geçti

24 Haziran seçimlerinde AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı sandıktan büyük bir zaferle çıkarak Meclis'te çoğunluğu sağladı. Cumhur İttifakı'nın ortaklarından MHP, seçim meydanlarında vatandaşa af konusunda vaatlerde bulunmuştu. Ayrıca af konusunu seçim beyannamesinde de koyan MHP, şimdi meydanlarda verdiği vaatlerin hayata geçirilmesi için kolları sıvıyor. MHP'nin ilk olarak af konusunda adım atacağı öğrenildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, 24 Haziran seçim beyannamesi hakkında açıklamalarda bulundu. Mustafa Kalaycı, 24 Haziran seçimleri boyunca gündeme taşıdığı tüm vaatlerin MHP olarak arkasında durduklarını söyleyerek, “Peyderyep bunların gerçekleştiğini de göreceğiz. Daha önceki seçimlerde de vaat ettiğimizin bir çoğu gerçekleşmiştir. Hele ki bu dönemde MHP kilit bir konumdadır. Yasama faaliyetlerinde daha etkin bir konumdadır. Başta af olmak üzere tüm vaatlerimizi önümüzdeki süreçte gündeme getireceğiz” açıklamasında bulundu.

MHP AF TEKLİFİNİ EKİM'DE MECLİS'E SUNACAK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin genel çerçevesini çizdiği teklif üzerinde, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız başkanlığındaki partinin hukukçularından oluşan heyet, teklifin taslağını tamamladı. Teklife ilişkin çalışmalarda toplumsal mutabakatı önceleyen heyet, bu çerçevede Cumhuriyet tarihi boyunca çıkan afları hem içerik hem şekil hem de sonuçları yönünden detaylı inceledi. Toplam 8 maddeden oluşacak teklifte, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkumları kapsam dışında tutuldu. MHP, teklifi yeni yasama dönemi başladığında TBMM'ye sunmayı planlıyor.