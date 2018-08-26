0553 313 94 23

Mahkum affında son dakika gelişmesi! Af Ekimde çıkıyor mu? MHP mahkum affı için harekete geçti

24 Haziran seçimlerinde AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı sandıktan büyük bir zaferle çıkarak Meclis'te çoğunluğu sağladı. Cumhur İttifakı'nın ortaklarından MHP, seçim meydanlarında vatandaşa af konusunda vaatlerde bulunmuştu. Ayrıca af konusunu seçim beyannamesinde de koyan MHP, şimdi meydanlarda verdiği vaatlerin hayata geçirilmesi için kolları sıvıyor. MHP'nin ilk olarak af konusunda adım atacağı öğrenildi.

26 Ağustos 2018 Pazar 11:34
Mahkum affında son dakika gelişmesi! Af Ekimde çıkıyor mu? MHP mahkum affı için harekete geçti

24 Haziran seçimlerinde AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı sandıktan büyük bir zaferle çıkarak Meclis'te çoğunluğu sağladı. Cumhur İttifakı'nın ortaklarından MHP, seçim meydanlarında vatandaşa af konusunda vaatlerde bulunmuştu. Ayrıca af konusunu seçim beyannamesinde de koyan MHP, şimdi meydanlarda verdiği vaatlerin hayata geçirilmesi için kolları sıvıyor. MHP'nin ilk olarak af konusunda adım atacağı öğrenildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, 24 Haziran seçim beyannamesi hakkında açıklamalarda bulundu. Mustafa Kalaycı, 24 Haziran seçimleri boyunca gündeme taşıdığı tüm vaatlerin MHP olarak arkasında durduklarını  söyleyerek, “Peyderyep bunların gerçekleştiğini de göreceğiz. Daha önceki seçimlerde de vaat ettiğimizin bir çoğu gerçekleşmiştir. Hele ki bu dönemde MHP kilit bir konumdadır. Yasama faaliyetlerinde daha etkin bir konumdadır.  Başta af olmak üzere tüm vaatlerimizi önümüzdeki süreçte gündeme getireceğiz” açıklamasında bulundu.

MHP AF TEKLİFİNİ EKİM'DE MECLİS'E SUNACAK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin genel çerçevesini çizdiği teklif üzerinde, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız başkanlığındaki partinin hukukçularından oluşan heyet, teklifin taslağını tamamladı. Teklife ilişkin çalışmalarda toplumsal mutabakatı önceleyen heyet, bu çerçevede Cumhuriyet tarihi boyunca çıkan afları hem içerik hem şekil hem de sonuçları yönünden detaylı inceledi. Toplam 8 maddeden oluşacak teklifte, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkumları kapsam dışında tutuldu. MHP, teklifi yeni yasama dönemi başladığında TBMM'ye sunmayı planlıyor.

 

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 11:34
  1. Konya
  2. mhp
  3. bahçeli af
  4. af çıkıyor mu son daki
  5. son dakika mhp af teklifi
  6. afta son durum ne

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anadolu’nun kapılarını açan zafer
    1. Anadolu’nun kapılarını açan zafer
    2. İranlı bakan görevinden azledildi!
    3. DGS gastronomi ve mutfak sanatları..
    4. İETT'den 3'üncü havalimanı için flaş..
    5. ABD ambargosu yerli savunmayı ateşledi
    6. Türkiye için kritik uyarı!..
    7. Vatan hainleri saldırıyı ranta..
    8. BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri..
    9. TSK'dan Malazgirt videosu.....
    10. İstanbul'da torbacılara nefes kesen..
    11. İran Savunma Bakanı Hatemi'den katil..
    12. TL için yeni fırsat
    13. Bal ormanı sayısı 424’e ulaştı
    14. Af ekimde çıkıyor mu?
    15. Antalya’da hedef 30 milyon turist
    16. BİM’den indirimli kırtasiye ürünleri
    17. Türk Telekom’a 12 ödül birden
    18. TOKİ’den son dakika indirim kampanyası!
    19. Kaldırımda oturuyor sandılar... Acı..
    20. MHP ısrarcı! 8 maddelik af teklifinde..
    Egemen Bağış, Yunan devlet ajansına konuştu: Sanki birileri...
    Egemen Bağış, Yunan devlet ajansına konuştu: Sanki birileri...
    Taksim'de provokatif eylem! Aralarında HDP ve CHP milletvekilleri de var
    Taksim'de provokatif eylem! Aralarında HDP ve CHP milletvekilleri de var
    Rusya gitti ABD geldi! Ukrayna'da şaşırtan görüntü
    Rusya gitti ABD geldi! Ukrayna'da şaşırtan görüntü
    Hayko Bağdat'a tokat gibi cevap!
    Hayko Bağdat'a tokat gibi cevap!
    Avustralyalı politikacı Müslümanlara çirkince saldırdı, duygu dolu cevaplar aldı
    Avustralyalı politikacı Müslümanlara çirkince saldırdı, duygu dolu cevaplar aldı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Tartıştığı adamın kolunu bileğinden kesti!
    Tartıştığı adamın kolunu bileğinden kesti!
    Duterte'den ABD'nin F16 teklifine ret! "İşe yaramazlar"
    Duterte'den ABD'nin F16 teklifine ret! "İşe yaramazlar"