Af çıkıyor mu? | Adalet Bakanı Gül mahkum affı için adres gösterdi

Adalet Bakanı Abdühamit Gül MHP’nin af teklifine ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, Af teklifi temel hassasiyetimiz toplumun hassasiyetiyle aynı istikamettedir. Bu konuda karar verecek olan siyasettir” dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gül, Af teklifi temel hassasiyetimiz toplumun hassasiyetiyle aynı istikamettedir. Bu konuda karar verecek olan siyasettir” dedi.

Af tartışmalarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arkadaşlarımızdan gündeme getirilen af tartışmasıyla uğraşmak yerine hem içeriğin hem uygulamanın maşeri vicdana uygun hale getirilmesi yönünde bir çalışma başlatmalarını istedim" demişti. Erdoğan, Af teklifiyle ilgili olarak, Milletin yüreğini yakan kişilerin, adliyelerin bir kapısından girip diğerinden çıkmasına yol açmayacak bir çerçeveyi oturtmamız gerek. Bakanlığımız bu konudaki hazırlıklarını sürdürüyor" diye konuşmuştu.