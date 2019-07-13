0553 313 94 23

AESOB’da eğitim ve değerlendirme toplantısı

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) 2019 yılı 1.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:10
AESOB’da eğitim ve değerlendirme toplantısı

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) 2019 yılı 1. dönem oda genel sekreterleri eğitim ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.


AESOB Genel Sekreteri Mesut Ergül,esnaf ve sanatkarlar odaları genel sekreterlerine yönelik Denetim Yönergesi, Esbis Uygulamaları, Basılı Evrak Stok Programı, Üst Kuruluş Katılım ve Mesleki Eğitim Payı ve diğer genel konularla ilgili bilgilendirdi.


Ahi Evran-ı Veli Okuma Salonunda gerçekleştirilen toplantının başkanlığı AESOB Başkanı Ziya Duranay yaptı.


Ziya Duranay yaptığı açılış konuşmasında, “Odalarımızın genel sekreterlerinin bilgilerini devamlı geliştirerek esnaf ve sanatkarlarımıza hizmet etme ve yol gösterme adına çok önemsiyoruz. Bu anlamda sürekli birliğimizle ve odaların kendi aralarında sürekli iletişim halinde olmaları, bilgi alışverişi yaparak büyük fayda sağlayacaktır.Oda genel sekreterlerine büyük iş düşüyor. Esnaf ve sanatkârlarımızın beklentilerinin ancak sizlerin bilgi birikimi ile çözüme kavuşturacak. Odalar arasında iletişimi koparmamayı, işimizi düzgün yapmaya gayret göstermemizi, ancak bu şekilde hakkıyla görevimizi yerine getirebileceğiz” dedi.


Başkan Duranay, “Adıyaman’ınkalkınmasına yarar sağlayacak olan her projenin, direk esnaf ve sanatkarlarımıza olumlu yansıyacağını, iş gücü, ürünün kalitesi, verimlilik ve istihdamı artıracaktır. Yeni yatırımlar için cazibe alanı haline geleceğini, belediye, üniversite, tarım, sanayi ve esnaf ve sanatkârların işbirliğinin daha da gelişmesine katkı sağlayarak yeni çalışmalarını güçlendirecektir.


Bu konuda AESOB ve bağlı mesleki odalarımız olarak türlü desteği vermeye hazırız. Sektör olarak bir ürünün üreticiden son tüketiciye kadar olan nakliye, depolama, ambalajlama, dağıtım gibi tüm süreçleri kapsayan lojistik hizmetleri ile gastronomi alanında bir çalışma düşünülebilir” ifadelerini kullandı.


Genel Sekreterlere Kümelenme Projesi hakkında Çankaya Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç bilgilendirmede bulundu.


Adıyaman’ın kalkınmasında çok önemli bir yeri olan kümelenmenin ortak yatırım olduğunu dile getiren Güvenç,belirli bir coğrafi bölgede, belirli bir sektördeki değer zincirinde yer alan firmaların ve destekleyici kurumların ortak akıl ile belirledikleri hedeflere ulaşmak için yaptıkları sürdürülebilir örgütlü faaliyetlere kümelenme adını verdiğini,bu konuda ön hazırlık çalışmaları kapsamında Belediye ve Ticaret Sanayi Odası ile görüşüldüğünü ve görüşmelerin çok verimli geçtiğini, badem ve tekstil sektörünün öne çıktığını ifade etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:10
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kulağınıza iki damla kendi hazırladığınız bu karışımı dökün ve işitme seviyenizi yükseltin
    1. Kulağınıza iki damla kendi..
    2. 15 Temmuz’da otobüs ve tramvaylar..
    3. Sahil Güvenlik, ’Mobil Radarı’ ile..
    4. Osmaniye'de terör operasyonu
    5. "Hedefimiz, o özlenen Sivasspor'u..
    6. Emet Cevizdere Şehitliği’nde temizlik..
    7. Canik’te kentsel dönüşümde sona doğru..
    8. TRT Afgan gençlere gazetecilik eğitimi..
    9. Denizli'deki trafik kazasında..
    10. Turgutlu Kent Konseyi Yürütme Kurulu..
    11. Öğrenciler sabah namazında buluşuyor
    12. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı..
    13. Hindistan'da kauçuk fabrikasında..
    14. Bursalı esnaftan Putin'e S-400 hediyesi!
    15. Halk gününde vatandaşlar sorunlarını..
    16. Kurası çekilen TOKİ konutları..
    17. "ABD'ye komplo kurduğumuz düşüncesi..
    18. Bilim insanlarından 7,5 milyon yıllık..
    19. Ses Sanatçısı Abdullah Uyanık mezarı..
    20. Batman’da keklik avcılarına ceza
    21. Skubic: “Hedefimiz Konyaspor’u yeniden..
    22. Milli Birlik Günü için satranç..
    23. Darbe teşebbüsünde yaralanlara Başkan..
    24. Batman’da 30 bin kişiye istihdam..
    25. Başkan Çınar’dan 15 Temmuz mesajı
    26. Emekliler, kent orkestrası ile eğlendi
    27. Tevfik Göksu'dan Ekrem İmamoğlu'nun..
    28. Gören’den 15 Temmuz mesajı
    29. Bedelli askerlik başvuruları ne zaman?
    30. "Dakika Dakika 15 Temmuz Darbe..
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Ali Babacan'ın partisi "başka bahara kaldı!"
    Ali Babacan'ın partisi "başka bahara kaldı!"
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum