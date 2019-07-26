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AESOB Başkanı Dere’den, oto galerici esnafına yeterlilik belgesi uyarısı

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımı yapan esnaf ve sanatkarlar için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirildiğini aktararak, 13 Ağustos 2019 tarihi itibariyle Mesleki Yeterlilik Belgesi ibraz edilmeden noterlerden alım satım işlemleri yapılamayacağını hatırlattı.

26 Temmuz 2019 Cuma 14:03
AESOB Başkanı Dere’den, oto galerici esnafına yeterlilik belgesi uyarısı

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımı yapan esnaf ve sanatkarlar için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirildiğini aktararak, 13 Ağustos 2019 tarihi itibariyle Mesleki Yeterlilik Belgesi ibraz edilmeden noterlerden alım satım işlemleri yapılamayacağını hatırlattı.


AESOB Başkanı Adlıhan Dere, yeni düzenlemeyle birlikte mesleki yeterlilik belgesi olmayan oto galerici esnafının, ikinci el araç alım-satımı yapamayacağını belirterek, “Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte, ikinci el motorlu kara taşıtı alım-satımı yapan esnafımız, Mesleki Yeterlilik Belgesi almak zorunda. 13 Ağustos 2019 tarihi itibari ile de Mesleki Yeterlilik Belgesi ibraz edilmeden, noterlerden alım satım işlemleri yapılamayacak. Uygulamada herhangi bir aksaklık yaşanmaması ve olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla, ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımı yapan esnaf ve sanatkarlarımızın, 13 Ağustos 2019 tarihine kadar yetki belgesi almak üzere https://ietts.gtb.gov.tr/ adresi üzerinden başvuruda bulunmaları gerekmekte.” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 14:03
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