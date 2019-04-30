AESOB Başkanı Dere: "Ramazan fırsatçılara geçit vermeyin "

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Ramazan ayı öncesinde mahalle esnaflarından ve güvenilir yerlerden alışveriş yapılması önerisinde bulunarak, vatandaşları merdiven altı ürünler konusunda uyardı. Dere, “Ramazan ayı öncesinde hemşerilerimiz fırsatçılara geçit vermemeli. Ucuz diye satılan denetimsiz, merdiven altı diye tabir ettiğimiz biçimde üretilen ürünler hem sağlıksız hem de kalitesiz ayrıca sağlık açısından bir sorun oluştuğunda karşımızda muhatap bulamayız” dedi.

Ramazan ayına sayılı günler kala açıklama yapan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Antalya esnaflarının Ramazan ayı için tüm hazırlıklarını tamamladığını belirterek, merdiven altı ürünlerden uzak durulması gerektiği hatırlattı.

“Esnaflarımız hazırlıklarını tamamladı”

Ramazan ayı dolayısıyla alışveriş telaşının da başladığını aktaran AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sokakta, çarşıda da büyük bir hareketlilik yaşanmaya başladı. Vatandaşlarımız iftar sofralarını en güzel şekilde hazırlamak için alışveriş ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Manav, kasap, pastane, lokanta, fırın, bakkal gibi gıda alanında faaliyet gösteren esnafımız başta olmak üzere tüm esnaf ve sanatkarlarımız da hazırlıklarını tamamladı. Her bütçeye uygun ürünler raflarda yerini aldı. İnşallah, durgun geçen günlerin ardından esnafımız da Ramazan’ın bereketiyle canlanacak. Ancak bu süreçte bereket, mağfiret ve paylaşım ayı olan Mübarek Ramazan ayının ruhuna uygun hareket etmeye özen göstermeliyiz. Alışverişlerimizi yaparken hem israftan kaçınmalıyız hem de alışverişlerimizi en doğru bildiğimiz, güvendiğimiz mahalle esnafımızdan yapmalıyız” dedi.

“Hemşerilerimiz fırsatçılara geçit vermemeli”

Her Ramazan ayı öncesinde vatandaşın sağlığını hiçe sayan fırsatçıların türediğini vurgulayan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “İlk sahur için sayılı günler kaldı. Ramazan ayı öncesinde hemşerilerimiz fırsatçılara geçit vermemeli. Ucuz diye satılan denetimsiz, merdiven altı diye tabir ettiğimiz biçimde üretilen ürünler hem sağlıksız hem de kalitesiz ayrıca sağlık açısından bir sorun oluştuğunda karşımızda muhatap bulamayız. Ramazan ayında unlu mamül, bakliyat, et, şarküteri, meyve ve sebze tüketimi artıyor. Etimizi kasaptan, meyvemizi manavdan, pidemizi fırından almaya özen gösterelim. Alışverişlerimizi mutlaka bildiğimiz, güvendiğimiz gerektiğinde hesap sorabileceğimiz mahalle esnaflarımızdan yapalım ki hem kendi sağlığımızı koruyalım hem de esnafımızın da yaşaması ve ayakta kalmasına katkı sağlayalım. Böylece bir yandan orucumuzu tutarak ibadetimizi gerçekleştirirken bir yandan da birlik, dayanışma, tasarruf ve kardeşlik anlayışının hakim olduğu Ramazan ayına yakışır bir davranış sergilemiş olalım” ifadelerini kullandı.