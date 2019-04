AESOB Başkanı Dere, Kaş’tan Gazipaşa’ya başkanlarla buluştu

(AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Kaş’tan Gazipaşa’ya kadar tüm batı ilçelerini giderek, yeni belediye başkanlarını ziyaret etti. Dere, başkanlardan işbirliği ve hizmet konusunda söz aldı.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu Üyeleri ve Oda Başkanları ile birlikte Kaş’tan Gazipaşa’ya kadar İlçe Belediye Başkanlarına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. AESOB Başkanı Dere, Belediye Başkanlarının yanı sıra kaymakamları ve bölge esnaf-sanatkarlarını da ziyaret etti. Batı ilçelerine yönelik gerçekleştirilen program kapsamında ilk olarak Kemer Belediye Başkanlığına seçilen Necati Topaloğlu’nu ziyaret edildi. AESOB Başkanı Dere, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun önemli işlere imza atacağına yürekten inandıklarını belirterek, "Sizi daha önceden tanıyor ve seviyorduk. Kemer Belediye Başkanlığını kazanacağınıza inanıyorduk ve burada önemli bir başarı sergileyerek göreve seçildiniz. Göynük Belediye Başkanı olarak yaptığınız başarılı çalışmalara hepimiz tanıklık ettik. Kemer Belediye Başkanı olarak da bu başarılarınızı devam ettireceğinize inanıyor, yeni görevinizin şahsınıza ve Kemerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Topaloğlu da, Dere ile olan dostluğunun eskilere dayandığını aktararak, “Öncelikle haftanın ilk gününde bizlere gerçekleştirmiş olduğunuz ziyaretiniz için teşekkür ediyorum. Sizlerin de belirttiği gibi Kemer’de ezberleri bozarak bir çıkış yaptık ve sıfırdan başlayıp seçimleri kazandık. Bunun için çok mutluyuz ve Kemer halkının bizlere yüklemiş olduğu bu sorumluluğun bilincindeyiz. Bizlere bu desteği veren Kemer halkımıza, esnafımıza bir teşekkür borçluyuz. İnşallah hep beraber Kemerimize hizmet için var gücümüzle çalışacağız" mesajını verdi.

"Kumluca halkının gönlünü kazandınız"

Kumluca Belediye Başkanlığına seçilen Mustafa Köleoğlu’nu ziyaret ederek yeni dönem çalışmalarında başarılar dileyen Dere, “Biz sizi biliyoruz, tanıyoruz. Çok yakın dostlarımızın akrabasısınız. Kumluca’da büyük bir değişim yakaladınız. Genç, dinamik çalışma azminizle Kumluca halkının gönlünü kazandınız. Ben seçildiğiniz günden bu yana sizi sosyal medyadan takip ediyorum. Kumluca’da birlik ve beraberliği şimdiden sağladığınızı görüyoruz, güzel işler yapacağınıza inanıyoruz. Kumlucamıza, esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Köleoğlu, göreve gelmeleriyle birlikte hızlı bir tempoyla çalışmaya başladıklarını, Kumluca halkının kendilerinden birlik ve beraberlik içerisinde iş yapmalarını istediklerini kaydetti. Hayallerin, projelerin gerçekleştirilme vakti olduğunu vurgulayan Köleoğlu, belediyeyi siyasi bir araç olarak kullanmayacaklarını, odalarla, sivil toplum kuruluşlarıyla, muhtarlarla istişare ederek hizmet edeceklerini söyledi.

"Finike için her türlü desteğe hazırız"

Bir diğer ziyaret Finike Belediye Başkanlığına seçilen Mustafa Geyikçi’yi oldu. "Bizlerden ne isterseniz Finike için her türlü desteğe hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum" diyen Dere, "Sizleri meclis üyeliği yaptığınız zamanlardan itibaren tanıyoruz. 25 yılı aşkın süredir var olan tecrübenizi Finike Belediye Başkanlığında başarılı bir şekilde sergileyeceğinize olan inancımız tamdır. Bizler her türlü projede, her türlü işbirliğinde sizlerin yanında olmaya hazırız" ifadelerinde bulundu.

Finikeliye hizmet için göreve geldiklerini belirten Başkan Geyikçi de, Finike için hayırlı işler yapacaklarını, 5 yıl sonra Finike’yi daha gelişmiş bir halde görmek istediklerini aktardı. Geyikçi, "Ben sizlerle işbirliği içerisinde hareket etmek istiyorum, Finike’ye yakışan hizmetleri ortak kararlar alarak hayata geçirmek istiyorum. Biz, ben bilirim değil biz biliriz diyeceğiz" diye konuştu.

"Demre ulaşımını sisteme sokmalıyız"

Gerçekleştirilen ziyaretler Demre Belediyesi ile devam etti. Dere, Demre Belediye Başkanlığına seçilen Av. Okan Kocakaya’yı kutlayarak, "Demre’de gerçekleştirilen seçim kampanyası çok hareketli bir şekilde geçti. Herkesin gözü kulağı Demre’de idi. Nihayetinde Demreli hemşehrilerimiz tercihini sizden yana kullandı. Sizleri Esnaf Odalar Birliği olarak tebrik ediyor, ne zaman bir ihtiyacınız, talebiniz olursa hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Demre’nin tarımın yanı sıra turizmde de oldukça önemli zenginliklere sahip olduğunu belirten Başkan Kocakaya da, bu zenginliklerin daha fazla tanıtılması gerektiğinin altını çizdi. Kocakaya, "Örneğin sistemli bir ulaşım ağımız halen yok. Bunu sistemli ve yaygın bir hale getirmemiz gerekiyor. Hedefimiz memleketimizin mevcut potansiyellerini daha yararlı kullanmak. Hepimiz için hayırlısı olsun" temennisinde bulundu.

"Kaş, mutlu oldu"

Kaş Belediye Başkanlığına seçilen Mutlu Ulutaş’ı ziyaret eden Dere, ne zaman Kaş’a gelse kendilerinin esnaf ve sanatkarlarla iç içe olduğunu, her zaman esnafın yanında yer aldıklarını kaydetti. Dere, "Kaş, mutlu olacak demiştik, Kaş artık mutlu oldu. İnşallah önümüzdeki hizmet dönemi boyunca daha da mutlu olacak" ifadelerinde bulundu.

Başkan Ulutaş da, "Bugüne kadar gerek birlik başkanımız olarak siz, gerekse oda başkanımız bizim yanımızda oldunuz, bizlere destek oldunuz. Asıl ben sizlere teşekkür ediyorum. Milletimizin teveccühüyle bugün buradayız. Amacımız Kaş’a, hemşerilerimize hizmet etmek. Kaş, çok geniş bir coğrafyaya sahip ve her yerde farklı güzelliklerimiz var. Kaş’a hizmet için el ele, var gücümüzle çalışacağız" sözünü verdi.

"Aksu önemli ölçüde gelişim yaşadı"

Dere’nin bir sonraki durağı Aksu Belediye Başkanlığına seçilen Halil Şahin oldu. Dere, Esnaf Odalar Birliği olarak düzenledikleri her programa katılan Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin’e teşekkür ederek, “Başkanım, davet ettiğimiz her programa icabet ederek bizleri yalnız bırakmadınız. Aksulu hemşehrilerimizin takdiriyle yeniden Aksu Belediye Başkanı seçildiniz, sizleri kutluyor, görevinizin hayırlı olmasını diliyorum. Görev süreniz boyunca Aksu önemli ölçüde bir gelişim yaşadı. Yeni dönemde Aksu’yu daha da ileriye taşıyacağınıza inanıyoruz. İnşallah yine birlik içerisinde çalışacağız" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şahin de Aksu’nun önceliğinin planlama ve imar çalışmaları olduğunu belirtti. Geçtiğimiz dönemde birçok projeye imza atıldığını anımsatan Şahin, önümüzdeki dönem de "Aksu’yu nasıl daha ileri taşırız, nasıl geliştiririz" diyerek ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

"Döşemealtı geleceğin yaşam alanı"

Dere, yeniden Döşemealtı Belediye Başkanı olarak seçilen Turgay Genç’i de ziyaret etti. Döşemealtı’nda yüksek tansiyonlu bir seçim döneminin geride kaldığını dile getiren Dere, "Siyasi rozetinizi çıkararak birleştirici bir tavrınız olduğunu görüyoruz. Döşemealtı gelişmeye çok açık bir ilçemiz. Ve yaptıklarınızla Döşemealtı’nı bir cazibe merkezi haline getirdiniz. İnanıyorum ki, önümüzdeki yıllarda Döşemealtı çok daha tercih edilir bir konumda olacak" vurgusunu yaptı.

Başkan Genç de, Döşemealtı’nın geleceğin yaşam alanı olduğunu belirterek projelerin bu doğrultuda gerçekleştirildiğini paylaştı.. "Burayı Antalya’ya yakışır bir merkez haline getireceğiz" diyen Genç, bunu hep birlikte ortak payda da buluşarak yapacaklarını dile getirdi.

"Korkuteli’ne beraber hizmet edeceğiz"

Korkuteli Belediye Başkanlığına seçilen Ömer Niyazi İşlek’i ziyaret eden Dere, “Ömer Niyazi İşlek Başkanımızın siyasi tecrübesi çok eskilere dayanıyor. Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirdiği seçim kampanyaları, mimarı olduğu projeler ile adından sıkça söz ettiren başkanımızın Korkuteli’nde de önemli projelere imza atacağına inanıyorum. Daha seçildiği ilk günden bu yana Korkuteli’nde ilkleri yaparak aslında önümüzdeki hizmet döneminde yapacağı başarılı faaliyetlerin sinyallerini de vermiş oldu. Kendisi, gerçekleştirdiği analizler ve anketlerle bizlere de her zaman yardımcı olmuştur. Esnafın beklentilerini ve taleplerini çok detaylı bir şekilde incelemiştir. Yıllara dayanan bu tecrübenin Korkuteli’nde hayata geçecek olması bizleri ayrıca sevindiriyor" şeklinde konuştu.

Dere ile olan dostluklarının çok eskiye dayandığını aktaran Başkan İşlek, “Adlıhan Başkanımızla gerek siyasi gerekse sosyal hayatımızda hep iç içe, istişare halinde olduk. Meslek hayatım boyunca birbirimizle görüş alışverişinde bulunduk. Şimdi Allah bize hizmet etmeyi nasip etti. Korkuteli için düşündüklerimizi, hayallerimizi hayata geçirme fırsatını yakaladık. Korkuteli hepinizin bağı olan bir ilçemiz. Kiminiz yazlakçı, kiminiz daimi ikamet ediyor. Korkuteli’ne yakışan hizmetleri hep beraber yapacağız" mesajını verdi.

"Elmalı hepimiz için çok önemli"

Ziyaretlerine Elmalı Belediyesiyle devam eden Dere, Elmalı Belediye Başkanlığına seçilen Halil Öztürk’ü tebrik etti. Dere, “Halil Öztürk başkanımız Antalya merkezde de herkes tarafından tanınan ve sevilen bir isim. Kendisi daha önce İl Genel Meclis Üyesiydi. Kendisi makamda, koltukta gözü olmayan birisi. Elmalı bizim için manevi değeri çok yüksek bir ilçemiz ve Halil başkanımızın hepimiz için çok önemli olan bu şehre önemli katkılar koyacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Ziyaret için teşekkür eden Başkan Öztürk ise, “Sizlerin de belirttiği gibi Elmalı hepimiz için çok önemli bir yer. Buraya yapılacak her hizmet her katkı bizim için çok önemli. Elmalımıza gösterdiğiniz ilgi için asıl ben sizlere teşekkür ediyorum. Ben hepinizin emrindeyim, biz siyaset değil hizmet yapacağız" vurgusunu yaptı.

"Gazipaşa Antalya’nın giriş kapısı"

Gazipaşa Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Ali Yılmaz’ı ziyaret eden Dere, “Esnaf Odalar Birliği olarak Kaş’tan Gazipaşa’ya kadar 75 odamız var. Gazipaşa’da da iki odamız mevcut ve Gazipaşa Antalya’nın giriş kapısı konumunda. Dolayısıyla Gazipaşa hem bizler için hem de Antalyamız için önemli bir konuma sahip. Buraya yapılacak her hizmet hem esnafımız için hem de Antalyamız için çok önemli. Ben sizi bir kez daha tebrik ediyor, görevinizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, ziyaretleri dolayısıyla AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve beraberindeki heyete teşekkür ederek Gazipaşa’ya yakışır bir şekilde hizmet edeceklerini aktardı.

"Alanya’nın geleceğini beraber inşa edeceğiz”

Yeniden Alanya Belediye Başkanlığına seçilen Adem Murat Yücel’i ziyaret eden Dere, "Sizin daha önceki belediye başkanlıklarınız döneminde sergilediğiniz başarılı çalışmaları biliyoruz. 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde de büyük bir farkla yeniden seçildiniz, sizi tebrik ediyorum. Alanya’yı çok iyi bildiğinizi, tüm hizmetlerinizi Alanya’nın ve esnafın yararına gerçekleştirdiğinizi her zaman savunan bir kardeşinizim. Bugüne kadar yaptığımız işbirliklerine yeni dönemde de devam edeceğimize inanıyorum, her zaman her türlü desteğe hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanlık görevini severek yaptığını belirten Başkan Yücel, “Bizim ideallerimiz bölgemizin, milletimizin, esnafımızın mutluluğu içindir. Ben sizlerle çalışmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Çünkü sizler de bizim gibi seçilerek geliyorsunuz ve önemli bir temsiliyetiniz var. Bu sebeple, bu memleket için hep birlikte çalışacağız. Alanya’nın geleceğini beraber inşa edeceğiz" dedi.

“Manavgat’ın öz evladısınız”

Dere, Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu Üyeleri ve Oda Başkanları ile birlikte yeniden Manavgat Belediye Başkanlığına seçilen Şükrü Sözen’i ziyaret ederek, “Manavgatımıza yaptığınız hizmetlerle, çevre düzenlemeleriyle, yeşil alanlarıyla ve kültürel faaliyetleriyle en yaşanabilir ilçelerimiz arasında yer alıyor. Manavgat’ın öz evladı olarak yeniden Belediye Başkanı olarak seçildiniz. Sizi tebrik ediyor, görevinizde başarılar diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ekip ruhu ve birlik içerisinde hizmet edeceğinize inanıyoruz" diye konuştu.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Dere’ye ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederek, “Manavgat hepimizin, Antalya hepimizin. Bu şehre beraber hizmet edeceğiz. Sizlerle her zaman iletişim halindeyiz. Meslek odalarımızla güçlü bir iletişimimiz var, önümüzdeki dönemde de bu iletişimimizi koruyacağız" ifadelerinde bulundu.

“Önemli olan Serik’e yapılacak hizmetler”

AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve beraberindeki heyet son olarak Serik Belediye Başkanlığına seçilen Enver Aputkan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Dere, “Öncelikle Serikli hemşerilerimizin teveccühüyle Serik Belediye Başkanı olarak seçilmenizden dolayı sizi tebrik ediyor, görevinizin hayırlı olmasını diliyorum. Başkanımız zaten tüm konulara hakim. Turizm konusunda da çözüm bekleyen konuları en kısa sürede çözeceğine inancımız tam. Biz Esnaf Odalar Birliği olarak elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, “Bu bir hizmet yarışı. Önemli olan Serik’e yapılacak hizmetler. Belediyelerin kuruluş amacı vatandaşa hizmettir. Artık siyaseti geride bıraktık. Şimdi önümüze bakma, daha iyi neler yapabiliriz diye düşünme vakti. Tabi ki eksiklerimiz var, İnşallah bu eksikleri hep beraber tamamlayacağız" mesajını verdi.