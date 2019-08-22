AEK - Trabzonspor maçının ilk 11'leri açıklandı
Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Yunan ekibi AEK ile karşı karşıya gelecek.22 Ağustos 2019 Perşembe 20:16
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında AEK ile deplasmanda karşılaşacak. Saat 21.00'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
İlk 11'ler
AEK: Barkas, Paulinho, Vranjes, Svarnas, Lopes, Simao, Simoes, Verde, Livaja, Mantalos, Oliveira
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth
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