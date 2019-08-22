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AEK - Trabzonspor maçının ilk 11'leri açıklandı

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Yunan ekibi AEK ile karşı karşıya gelecek.

22 Ağustos 2019 Perşembe 20:16
AEK - Trabzonspor maçının ilk 11'leri açıklandı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında AEK ile deplasmanda karşılaşacak. Saat 21.00'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İlk 11'ler

AEK: Barkas, Paulinho, Vranjes, Svarnas, Lopes, Simao, Simoes, Verde, Livaja, Mantalos, Oliveira

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 20:16
  1. Trabzon
  2. Uğurcan
  3. Pereira
  4. Hüseyin
  5. Hosseini
  6. Novak
  7. Abdülkadir Parmak
  8. Sosa
  9. Abdülkadir Ömür
  10. Ekuban
  11. Nwakaeme
  12. Sörloth

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