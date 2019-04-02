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AEDAŞ’tan, Alanya’ya 5 yılda 89 milyon TL’lik yatırım

AEDAŞ, 2018 yılı içinde Alanya’da 2 bin 800 ilave aydınlatma armatürünü devreye alırken 43 bin armatürü de bakımdan geçirdi.

02 Nisan 2019 Salı 11:17
AEDAŞ’tan, Alanya’ya 5 yılda 89 milyon TL’lik yatırım

AEDAŞ, 2018 yılı içinde Alanya’da 2 bin 800 ilave aydınlatma armatürünü devreye alırken 43 bin armatürü de bakımdan geçirdi. Özelleşmenin ardından bölgeye 5 yılda yapılan toplam yatırım tutarı 89 milyon TL’ye ulaştı.


Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Alanya’ya yaptığı yatırım tutarı 5 yılda 89 milyon TL’yi buldu


2018’de ilçede 2 bin 800 yeni aydınlatma armatürü devreye alındı. Yıl içinde bakımı yapılan aydınlatma armatürü sayısı ise 43 bine ulaştı.


2018 yılı içinde ağaç dallarının elektrik tellerine değmesi sonrasında arızalara yol açmasına karşı tedbir olarak da toplam 404 kilometre alanda ağaç budaması yapıldı.Yine Alanya bölgesinde 331 kilometre hattın bakımı yapılarak olası arıza ve kesintilerin önüne geçilmiş oldu.


2013 yılı Mayıs ayında özelleştirme sürecinin ardından görev yaptığı bölgede yatırımlara hız veren AEDAŞ’ın, 5 yıllık sürede Alanya’ya yaptığı toplam yatırım ise 89 milyon TL’yi buldu. 2013 yılında Alanya’nın toplam yatırımdan aldığı pay 3 milyon 630 bin TL düzeyinde iken bu rakam yıllık 18-20 milyon TL düzeylerine çıktı.


AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, hizmet kalitesini artırmak için yapılan yatırımların bölgedeki arıza sayısını 2017 yılına göre aşağıya çektiğini belirterek, “AEDAŞ; inovasyona, hizmet kalitesine, müşteri ve çalışan memnuniyetine verdiği önemi hayata geçirdiği projeler ve vizyoner bakış açısıyla destekliyor. Elektrik enerjisinin insan hayatının temel taşlarından biri olduğu bilinciyle hareket eden şirketimiz yüksek müşteri memnuniyeti hedefi ile faaliyet gösteriyor. Görev bölgemizdeki her ilçe, her mahalle, her nokta bizim için değerli. Özelleşme sürecinin ardından ilçe ilçe yatırım planlarımızı belirledik ve çalışmalarımızı buna göre hayata geçirdik. Bu çerçevede Alanya’ya da 5 yılda 89 milyon TL’lik bir yatırım yaptık. Bölgeye yönelik 2019 yatırım planlarımız da devam ediyor” dedi.



“2 bin 781 kaçak tutanağı tutuldu”


Elektrik dağıtımı yaptıkları her noktaya, hızlı, kesintisiz ve en verimli hizmeti kusursuz bir şekilde ulaştırma hedefi ile çalıştıklarını kaydeden Müdüroğlu, bu sırada bölgedeki kaçağın da önüne geçmek üzere çaba gösterdiklerini vurguladı. Müdüroğlu, “2018 yılında arkadaşlarımız 2 bin 781 adet kaçak tutanağı tutarak toplam 6 milyon 549 bin 612 TL tutarında tahakkuk yaptı. Yani elektriğin kaçak kullanımı önemli ölçüde önlenmiş oldu” değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 11:17
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