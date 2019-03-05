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AEDAŞ tarafından TOFD’ye teslim edilen akülü sandalye sayısı 7’ye ulaştı

AEDAŞ çalışanları Uluslararası Antalya Maratonu Runatolia’da omurilik felciyle ilgili farkındalık oluşturmak adına koşarak, koşu sonrasında TOFD’ye bir adet daha tekerlekli sandalye bağışında bulundu.

05 Mart 2019 Salı 14:27
AEDAŞ tarafından TOFD’ye teslim edilen akülü sandalye sayısı 7’ye ulaştı

AEDAŞ çalışanları Uluslararası Antalya Maratonu Runatolia’da omurilik felciyle ilgili farkındalık oluşturmak adına koşarak, koşu sonrasında TOFD’ye bir adet daha tekerlekli sandalye bağışında bulundu. Toplanan kapaklar ve AEDAŞ’ın bağışları ile birlikte bugüne kadar TOFD’ye teslim edilen akülü sandalye sayısı 7’ye ulaştı.

 

Omurilik felciyle ilgili farkındalık oluşturmak adına Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) ile işbirliğine giden Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), bu yıl da ‘Runatolia Maratonu’ndaydı. Toplam 30 şirket çalışanı akülü tekerlekli sandalye alımına katkı sağlamak üzere Uluslararası Antalya Maratonu Runatolia’da koştu. Çalışanlar bireysel olarak yardım toplarken, AEDAŞ da şirket adına TOFD’ya bir adet akülü tekerlekli sandalye bağışında bulundu.

 

Runatolia’da Adım Adım çatısı altında TOFD ile birlikte omurilik felçlileri için koşarak bir farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini dile getiren AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, “Antalya’mızın tanıtımında büyük bir öneme sahip olan Runatolia’da yer almak bizim için çok değerli. Bir yandan bölgemizin tanıtımına katkıda bulunmak, diğer yandan da omurilik felcine dikkat çekebilmek için çalışanlarımız ile her yıl Runatolia’da yer alıyoruz. Bu ‘iyilik koşusuna’ katılan tüm çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

 

TOFD’YE 7 adet akülü sandalye kazandırıldı

 

Mart 2017’de Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’nin (TOFD) ‘Akdeniz Bölgesi kapak toplama merkezi’ olan AEDAŞ’ın bugüne kadar toplanmasına aracılık ettiği plastik kapak miktarı 1.002 kilograma ulaşarak, kapaklar da geçtiğimiz ay 4 adet tekerlekli sandalyeye dönüşmek üzere TOFD’ye gönderildi. 2017 yılından bu yana çalışanları ile Runatolia Maratonu’nda yer alan AEDAŞ, üç yıldır üst üste katıldığı her maraton sonrasında da akülü tekerlekli sandalye bağışında bulunuyor. Toplanan kapaklar ve AEDAŞ’ın bağışları ile birlikte bugüne kadar TOFD’ye teslim edilen akülü sandalye sayısı da 7’ye ulaşmış oldu.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 14:27
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