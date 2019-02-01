0553 313 94 23

AEB Başbakanları Kazakistan'da toplandı

01 Şubat 2019 Cuma 19:11
AEB Başbakanları Kazakistan'da toplandı

ALMATI (AA) - Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Hükümetlerarası Konsey Toplantısı Kazakistan'ın Almatı kentinde yapıldı.

Kazakistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Bakıtcan Sagintayev'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Kırgızistan Başbakanı Muhammetkalıy Abılgaziyev, Belarus Başbakanı Sergey Rumas, Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mger Grigoryan ve Avrasya Ekonomik Komisyon Kurulu Başkanı Tigran Sarkisyan katıldı.

Toplantıda AEB üyesi ülkeler arasında ticari ve ekonomik iş birliği, karşılıklı ticareti artırma ve ekonominin diğer alanlarında entegrasyon potansiyelini geliştirme konuları ele alınırken, gelecek 2 yıllık dönem için yol haritasının kabul edilmesi gerektiğine işaret edildi.

Singapur ve Sırbistan ile serbest ticaret bölgeleri oluşturmaya yönelik müzakere sürecini başlatmak gerektiği vurgulanan toplantıda, gümrük, denizcilik ve Kazak kömür ihracatçılarının Rusya'nın liman hizmetlerine erişimi konularına ilişkin birtakım belgeler de kabul edildi.

AEB Toplantısında ayrıca, bir sonraki toplantının mayıs ayında Ermenistan'da yapılması kararlaştırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 19:11
  1. Avrasya Ekonomik Birliği
  2. Kazakistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İBB'den yalanlama
    1. İBB'den yalanlama
    2. 'Türkiye'nin Maldivleri' Millet..
    3. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    4. Bakanlık duyurdu: Teröristleri etkisiz..
    5. Genelkurmay çatı davasında ara karar
    6. Milli Savunma Bakanlığından, son bir..
    7. Almanya'daki Türk çocuklarından..
    8. Katar'da Asya Kupası kutlamaları
    9. Bakan Kasapoğlu, Hollanda Spor Bakanı..
    10. Yıllar sonra her şeyi itiraf ettiler!..
    11. Milli SİHA Bayraktar, Katar için hazır
    12. Bakan Soylu'dan terör vurgusu: Onların..
    13. GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze..
    14. Yapı Kredi'den 4,7 milyar liralık ne kar
    15. Çavuşoğlu-Klimkin ortak basın toplantısı
    16. Libya'da Hafter güçlerine saldırı
    17. Fikret Orman'dan birlik çağrısı
    18. Batı Karadeniz'deki balıkçılılar:..
    19. İsrail askerleri Gazze sınırında 23..
    20. Malezya hükümetinin İsrail yasağına..
    Japonya'dan tepki çeken karar! Türkiye'yi dahil etmediler
    Japonya'dan tepki çeken karar! Türkiye'yi dahil etmediler
    ABD'li isimden alçak sözler! Erdoğan'ı ölümle tehdit etti
    ABD'li isimden alçak sözler! Erdoğan'ı ölümle tehdit etti
    İyice zıvanadan çıktı! Erdoğan'a küstah tehdit!
    İyice zıvanadan çıktı! Erdoğan'a küstah tehdit!
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"
    Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"

    Günün Karikatürü

    01 Şubat 2019
    O ilimize büyük müjde! Su aranıyordu petrol bulundu
    O ilimize büyük müjde! Su aranıyordu petrol bulundu
    Türkiye'yi sarsan olaylarda 'Karabulut' şüphesi!
    Türkiye'yi sarsan olaylarda 'Karabulut' şüphesi!