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ADYÜ Şanlıurfa Kariyer Günlerinde tanıtıldı

Adıyaman Üniversitesi, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 10.

05 Mart 2019 Salı 17:07
ADYÜ Şanlıurfa Kariyer Günlerinde tanıtıldı

Adıyaman Üniversitesi, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 10. Şanlıurfa Kariyer Günlerinde tanıtıldı.


Şanlıurfa Kariyer Günlerinde Adıyaman Üniversitesinin tanıtımını üniversitenin Dış İlişkiler Biriminden Öğr. Gör. Dr. Mustafa Mutlu ve Öğr. Gör. Selin Engin yaptı.


Fuarda ziyaretçilere ADYÜ’deki akademik birimler ve öğretim programları hakkında bilgiler verildi. Geniş bir katılımla gerçekleştirilen tanıtım fuarında üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme imkanları ile öğrencilere sağladığı imkânlar ziyaretçilerin bilgisine sunuldu.


İki gün süren ve 40 üniversiteden 110 akademisyenin katıldığı fuarı yaklaşık 3 bin öğrenci ziyaret etti. Etkinlik ile ilgili değerlendirmede bulunan Adıyaman Üniversitesi Öğr. Gör. Dr. Mustafa Mutlu, “Geniş bir katılımla gerçekleştirilen 10. Şanlıurfa Üniversite Kariyer Günlerinde üniversitemiz standı büyük ilgi gördü. İki gün boyunca standımızı ziyaret edenlere üniversitemizdeki eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme alanlarında sağlanan imkanlar ile ilgili bilgiler verdik” dedi.


Öğr. Gör. Selin Engin ise, ADYÜ ile ilgili verilen bilgilerin öğrencileri oldukça etkilediğini belirterek, “Anlattıklarımız misafirlerimizi oldukça etkiledi. Üniversitemizi bizzat ziyaret etmelerini ve anlatılanları görmelerini istedik. Gösterilen ilgi bizleri ziyadesiyle memnun etti. Kariyer günleri kapsamında iki gün boyunca yaklaşık 3 bin öğrenci, akademisyenlerden üniversiteler hakkında bilgi aldı. Hayallerine ilk adımı atacak olan gençlerimiz, kendilerine destek olacak profesyonellerle, bu etkinlik sayesinde tanışma fırsatı buldular” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 17:07
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