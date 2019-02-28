0553 313 94 23

ADYÜ Gönüllülerinden köy okullarına yardım

Adıyaman Üniversitesi gönüllülerinin Geri Dönüşümlü Tasarım Kursu’nda elde ettikleri ürünler Yukarı Kuşakkaya Köyü İlkokulu öğrencilerine hediye edildi.

28 Şubat 2019 Perşembe 08:47
ADYÜ Gönüllülerinden köy okullarına yardım

Adıyaman Üniversitesi gönüllülerinin Geri Dönüşümlü Tasarım Kursu’nda elde ettikleri ürünler Yukarı Kuşakkaya Köyü İlkokulu öğrencilerine hediye edildi.


Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü’nün eşi Necla Gönüllü ve Geri Dönüşümlü Tasarım Kursu Sorumlusu Ayşe Uluyol öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte okul öğrencilerine kırtasiye malzemesi ile gıda malzemesi dağıtıldı. Ayrıca okulun ihtiyaçlarını karşılamak üzere okula nakdi yardım yapıldı.


Etkinlikle ilgili konuşan Necla Gönüllü, tasarım kursu ile, israfın önüne geçerek ihtiyaç sahibi kişilere destek vermek amacında olduklarını belirtti.


Gönüllü, “Bugün geri dönüşümlü tasarım kursundaki gönüllü arkadaşlarımızla birlikte köy okullarında okuyan evlatlarımızı sevindirmeye geldik. Kursumuzda çok güzel işler çıkarmaya devam ediyoruz. Kursumuzun amacı bir şeyleri çöpe atmadan önce düşünüp değerlendirmeye çalışarak ülke ekonomisine katkı sunmaktır. Şimdiye kadar döşemelik kumaşlardan kalemlikler yaptık. Kullanılmış cd’leri atmıyoruz, bunlardan iğnelikler yapıyoruz. Perde kumaşlarından hediye torbaları yapıyoruz. Yapmış olduğumuz ürünleri gerçekleştirilen bir kermesle birlikte nakit paraya dönüştürüp ihtiyaç sahibi olan üniversite öğrencilerine ulaştırdık. Az da olsa katkı yapmak çok güzel. Bugün de Adıyaman Merkez ilçeye bağlı Kuşakkaya Köyü İlkokuluna gelerek evlatlarımızı sevindirmeye çalıştık. Çok mutlu olduklarını gördük. Bu da bizler için çok önemli. İnşallah ziyaretlerimiz devam edecek ve ulaşabildiğimiz kadar okula ulaşmaya çalışacağız” dedi.


Yukarı Kuşakkaya Köyü İlkokulu Müdürü Süleyman Ay ise gerçekleştirilen ziyaret ve yapılan yardımlardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Emeği geçen kıymetli hocalarımıza ve hanımefendilere çok teşekkür ediyoruz. Bizleri çok mutlu ettiler. Örnek olmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 08:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Endonezya'dan Hindistan ve Pakistan'a çağrı
    1. Endonezya'dan Hindistan ve Pakistan'a..
    2. Beykoz Kanlıca’da bir istinat duvarı..
    3. Hikmet Karaman’dan sürpriz
    4. Elektrik desteği ödemeleri yarın..
    5. ADYÜ Gönüllülerinden köy okullarına..
    6. ABD’li kimyager kadına yurt dışına..
    7. Elektrik desteği ne zaman başlıyor,..
    8. İşte, kara yollarında son durum
    9. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 405..
    10. Elektrikte destek ödemeleri yarın..
    11. Elektrik desteği ödemesinden kimler..
    12. Saadet'in adayı 'kirli ittifakı'..
    13. Adana’da trafik kazası: 1 ölü
    14. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: “2 milyon..
    15. Kuşadası Liman Başkanlığı’ndan Serdar..
    16. Başkan Çerçioğlu’ndan miting gibi..
    17. Başkan Alıcık esnaf buluşmalarını..
    18. Özlem Çerçioğlu, Burunköy’ü ziyaret..
    19. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: “2 milyon..
    20. Elektrik desteği 1 Mart'ta başlıyor
    21. Elazığ bugün okullar tatil mi? | 28..
    22. 2 ilde de eğitime ara verildi
    23. 28.02.2019 Günün âyet ve hadisi
    24. Ağrı okullar tatil mi? 28 Şubat..
    25. Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
    26. Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    27. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    28. CHP'li belediyelerin skandalları..
    29. Endonezya'dan Pakistan ve Hindistan'a..
    30. ABD'den kritik görüşmeyle ilgili..
    Guaido'nun iddiasına Erdoğan'dan tokat gibi cevap: Daha Türkiye'yi tanımıyor ama öğrenecek
    Guaido'nun iddiasına Erdoğan'dan tokat gibi cevap: Daha Türkiye'yi tanımıyor ama öğrenecek
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    Pakistan ve Hindistan geriliminde ülkeler tarafını seçti
    Pakistan ve Hindistan geriliminde ülkeler tarafını seçti
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü
    Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü
    Elazığ'da kaçakçılık operasyonu! Hepsi depoda bulundu
    Elazığ'da kaçakçılık operasyonu! Hepsi depoda bulundu