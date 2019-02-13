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ADYÜ Bilgiyi üretime dönüştürüyor

Bilginin üretime dönüşmesi, ekonomiye yansıması ve istihdama katkı sunması amacıyla kurulan Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KÜSİ) Çalışma Grubu, sanayiye değer katacak iyi uygulama örnekleri geliştirmeye devam ediyor.

13 Şubat 2019 Çarşamba 16:31
ADYÜ Bilgiyi üretime dönüştürüyor

Bilginin üretime dönüşmesi, ekonomiye yansıması ve istihdama katkı sunması amacıyla kurulan Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KÜSİ) Çalışma Grubu, sanayiye değer katacak iyi uygulama örnekleri geliştirmeye devam ediyor.


2015 yılından beri çalışmalarını sürdüren KÜSİ Çalışma Grubu üyeleri, Ar-Ge ve üretim kapasitesini arttıracak projelerin hayata geçmesine ön ayak olurken, yine proje kapsamında Adıyaman Üniversitesi bünyesinde “Kamu-Üniversite-Sanayi Buluşuyor” parolasıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.


İnovatif ürünler geliştirmek, nitelikli ara eleman yetiştirmek gibi birçok proje ortak çabalarla gerçekleştirilirken, projeye hayat veren Adıyaman Üniversitesi böylelikle istihdama da doğrudan katkı sağlıyor.


Araştırmacı ilgi kataloğunu da oluşturan Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile KÜSİ il temsilcisi koordinasyonunda öğretim elemanlarının bilimsel alt yapı desteğiyle Adıyaman sanayisinin mevcut durumu analiz edilirken, elde edilen veriler doğrultusunda ihtiyaç duyulan Ar-Ge çalışmalarına destek sağlanıyor.


Konuyla ilgili açıklama yapan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, son yıllarda hedeflenen kalkınmanın gerçekleşmesi adına Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliğinin önemine vurgu yaptı. Rektör Gönüllü, "Bilindiği üzere ülkemiz genelinde hedeflenen kalkınmanın gerçekleşmesi adına önemli lokomotif görev üstlenmesi beklenen planlamaların başında Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliğinin (KÜSİ) güçlendirilmesi gelmektedir. Bu çerçevede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde Kamu-Sanayi-Üniversite İşbirliği Platformu (KÜSİP) oluşturulmuştur. Bu platform aracılığı ile kamu, üniversite, sanayi, girişimciler, yatırımcılar arasında işbirliği ve etkileşimin sağlanması, paydaşların tek bir nokta üzerinden Ar-Ge fonlarına, araştırmacılara, yatırımcılara ve bilgi kaynaklarına kolay ve hızlı erişiminin sağlanması amaçlanmaktadır. KÜSİP özelinde Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisleri, kamu araştırma merkezleri, sanayi ve ticaret odaları, organize sanayi bölgeleri, özel sektöre bünyesindeki Ar-Ge ve tasarım merkezleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, araştırma ve test laboratuvarları, fon sağlayan kurumlar, akademisyenler ve diğer araştırmacıları bir araya getirme fırsatı sunmaktadır. Bunun yanında fon sihirbazı özelliği ile ulusal ve uluslar arası proje çağrılarına tek bir noktadan erişim imkanı, çeşitli bakanlıklardaki özel proje çağrıları, kabul edilen çalışmalar ile ilgili danışmanlık, mentorluk gibi konularda eşleştirme faaliyeti, araştırmacıların araştırma sonuçlarını yatırımcılara tanıtma imkanı gibi imkanları sağlamaktadır. Ülkemizin kalkınmasında aktif rol almak adına birçok etkili çalışma yürütmekte olan Adıyaman Üniversitesi KÜSİ faaliyetlerine de büyük önem vermektedir. Bu durumun bir yansıması olarak KÜSİP platformu üzerinde de yerini almıştır. Böylelikle bünyemizdeki çalışmaların ilgili paydaşlara daha aktif bir şekilde duyurulması adına çalışmalarını KÜSİP platformu üzerinden de devam ettirecektir. Bu çalışmalar çerçevesinde özellikle sanayicilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımızın ortak çalışmalar yapmak üzere başvurularını almaya yönelik çalışmalarını yürütecektir. Adıyaman’daki sanayicilerimizle sık sık bir araya gelip onlara ihtiyaç duydukları alanlarda bilimsel destek sağlamayı amaçlıyoruz. İstiyoruz ki bir yatırımcımız yatırım yapmak istediği alan ile ilgili alt yapıyı, bilimsel desteği üniversitemizdeki ilgili öğretim elemanıyla bir araya gelip değerlendirebilsin, böylelikle kendisine misyon ve vizyon belirlesin. İlimize, ülkemize bu anlamda destek sunabilirsek ne mutlu bize” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 16:31
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