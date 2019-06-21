0553 313 94 23

ADÜ’nün Tarım ve Orman Bakanlı ile düzenlediği kongre başladı

Tarım ve Orman Bakanı Dr.

21 Haziran 2019 Cuma 16:49
ADÜ’nün Tarım ve Orman Bakanlı ile düzenlediği kongre başladı

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin himayelerinde Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen“Hasat Uluslararası Tarım ve Orman Kongresi” açılışı Ankara’da gerçekleşti.


Düzenleme Kurulu Onursal Başkanı Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in ev sahipliğinde gerçekleşen kongreyeAydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcı Metin Türker, Tarım Eğitim Daire Başkanı İsa Sertkaya, Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Nurhan Keskin,ADÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu katıldı.



Ziraat Alanındaki En Güncel Bilgiler Uluslararası Kongrede Paylaşıldı


Kongrede Polonya, Almanya, İran, Macaristan, Özbekistan, Pakistan, Azerbaycan, Irak, Çek Cumhuriyeti ve Kamerun gibi ülkelerden ve 85 farklı üniversitenin yanı sıra kamu kuruluşlarından alanlarında uzman bilim insanlarının yer aldığı toplam 350 katılımcı;213 sözlü bildiri, 35 poster bildiri sunarken, 5 çağrılı konuşmacı da bilgilerini aktaracak.



Kongrenin açılış töreninde Düzenleme Kurulu Başkanı Nurhan Keskin, kongre ile ilgili genel bilgiler aktarırken Tarım Eğitim Daire Başkanı İsa Sertkaya çiftçilerin eğitimi, tarımsal eğitim konuları; Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü ise bu zamana kadar yapılan reformlar ve Eylül 2019’da yapılacak olan Tarım Şurası ile ilgili bilgiler verdi.



“Ziraat Fakültemiz aracılığıyla bölge insanına hizmet için çalışıyoruz”


Konuşmasında tarımın dünyada stratejik bir ürün olduğu belirten Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, bitkisel besin kaynaklarının yetiştirilmesi, iyileştirilmesi için modern sürdürülebilir ve bilinçli uygulamalar yapılmasını vurguladı. Aldemir, “Aydın ili bereketli topraklarıyla çok kıymetli bir coğrafya. Tarım, bu bölgede ağırlıklı bir sektör olduğundan Üniversitemiz bünyesinde bulunan Ziraat Fakültemiz aracılığıyla Aydın ve bölge insanına hizmet için verimliliğin arttırılması adına her türlü desteği vermekteyiz. Üniversite olarak elde ettiğimiz bilgilerin tarımla ilgili kesimlerde paylaşılmasının çok değerli ve önemli olduğunu biliyoruz. Ziraat alanındaki güncel durumun ve yeni bilimsel yaklaşımların paylaşılması amacıyla tüm paydaşların bir araya geldiği kongrenin öneminin farkındalığı ile tüm katılımcılar için verimli geçmesini diliyorum”dedi.



Üç gün boyunca güncel bilgilerin ve bildirilerin paylaşılacağı kongre, 23 Haziran 2019 tarihinde sona erecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 16:49
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Serbest piyasada altın fiyatları
    1. Serbest piyasada altın fiyatları
    2. Yeşilyurt Belediyesi Buğday Pazarına..
    3. GÜNCELLEME - Gaziantep'te hırsızlık..
    4. Malatya TSO ile Mersin TSO ‘Kardeş..
    5. Greydere çarpan otomobil pert oldu: 1..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine..
    7. Fosseptik çukuruna düşen işçi 10 gün..
    8. Keşan Belediyesinin çöp kamyonları..
    9. İntihara teşebbüs eden şahıs, eşarp..
    10. Balık tutarken baraja düşen vatandaş..
    11. Kaymakam Sağlam, ’Muhtar başkanları’..
    12. Öğretmenleri taşıyan midibüs devrildi:..
    13. Hakkari'de kırsal alanda 10 kilogram..
    14. Çatıda mahsur kalan baykuş yavruları..
    15. ESOGÜ'deki cinayetlerle ilgili dava
    16. Büyükşehirden asılsız haberler ve..
    17. Tahir Babaoğlu İnegölspor’da
    18. Ergenekon hakiminin FETÖ’den..
    19. Şanlıurfa’ya şanlı ünvanı verilişinin..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi..
    21. Grup Yürüyüş'ten Mursi için ağıt
    22. Otomobil kayaya çarptı: 2 yaralı
    23. Nijeryalı çocuk satılmaktan yüzündeki..
    24. TBB Başkanı Feyzioğlu: "Yargı..
    25. Mezuniyette beyaz önlüğünü giydiren..
    26. Trabzon'daki şiddetli yağış
    27. Bakan Varank İstanbul'da
    28. Şort ve parmak arası terlikle yangın..
    29. Arsaları tarlaya çevrilen emlakçılar..
    30. Çan’da tayini çıkan savcı ve hakimlere..
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
    Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Karamollaoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan...
    Karamollaoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan...
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap