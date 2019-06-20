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ADÜ’nün ‘Engelleme - Kolaylaştır’ uygulamasına üçüncülük ödülü

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Teknokent’te hayata geçirilen “En-Kolay (Engelleme – Kolaylaştır) Uygulaması”, Engellilerde ve Yaşlılarda Dijital Dönüşüm Sempozyumunda üçüncülükle ödüllendirildi.

20 Haziran 2019 Perşembe 08:53
ADÜ’nün ‘Engelleme - Kolaylaştır’ uygulamasına üçüncülük ödülü

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Teknokent’te hayata geçirilen “En-Kolay (Engelleme – Kolaylaştır) Uygulaması”, Engellilerde ve Yaşlılarda Dijital Dönüşüm Sempozyumunda üçüncülükle ödüllendirildi.



Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi himayelerinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Engellilerde ve Yaşlılarda Dijital Dönüşüm Sempozyumunda ADÜ Teknokent AŞ Genel Müdürü Doç. Dr. Cemal İyem’in üstlendiği “En-Kolay (Engelleme – Kolaylaştır) Uygulaması” üçüncülükle ödüllendirildi.



Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un katılımlarıyla düzenlenen ödül töreninde “Engelsiz Dünya İnovasyon Ödülü”nün 4 kategorisinden biri olan Gönüllülük ve Öncü Hizmet Ödülü kategorisinde ADÜ Teknokent adına proje koordinatörlüğünü üstlenen Doç. Dr. Cemal İyem üçüncülük ödülüne layık görüldü. Doç. Dr. İyem ödülünü, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Op. Dr. Orhan Koç’tan alırken,Koç engellilerin el emekleri ile yaptığı tabloyu İyem’e takdim etti.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 08:53
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