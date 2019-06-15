ADÜ’lü öğretim üyesi başarıya doymuyor

Adnan Menderes Üniversitesi Davutlar Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Emrah Köksal Sezgin, mutfak kültürü adına yapmış olduğu yurt içi ve yurt dışı çalışmalar ile önemli başarılara imza atıyor.

Danang Uluslararası Yiyecek Festivali’nde Türk Mutfağı rüzgarı esti

Dr. Öğr. Üyesi Emrah Köksal Sezgin, 2-6 Haziran 2019 tarihleri arasında Vietnam’ın Danang şehrinde bu yıl ilki düzenlenen Danang Uluslararası Yiyecek Festivali’nde bulunarak ülkemizi ve ADÜ’yü başarı ile temsil etti.

Dünya Şefler Birliği (WACS) tarafından organize edilen festivalde, ABD, Hindistan, Singapur, İsveç, Almanya, Avustralya, Meksika, Malezya, Yunanistan, Lübnan, Çin ve Sri Lanka ile beraber 13 farklı ülke mutfağının seçkin yemekleri sunuldu.

Sezgin’in Türk mutfağının ve bölgemizin eşsiz lezzetlerini sunduğu ve pratik bilgiler aktardığı festivalde kendisine Davutlar Meslek Yüksekokulu Aşçılık Program Koordinatörü Öğr. Gör. Ahu Sezgin eşlik etti.

" Medal of Merit" Madalya Ödülü

Dr. Öğr. Üyesi Emrah Köksal Sezgin, dünyanın seçkin gastronomi örgütlerinden Dünya Gastronomi Enstitüsü yönetim ve icra kurulları kararları ile "The Medal of Merit" madalya ödülüne layık görüldü.