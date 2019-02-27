ADÜ’lü öğrencilere Bafa Gölü tanıtıldı

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’nde (EKODOSD)Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Turizm Fakültesi Öğretim Elemanı Yiğit Can Helvacı’nın girdiği Sunum Teknikleri Dersi’nde öğrencilere Bafa Gölü tanıtıldı.

ADÜ Turizm Fakültesi Rehberlik bölümü 4. Sınıf öğrencilerinin katımıyla gerçekleşen derste, EKODOSD tarafından yapılan örnek bir sunum izlendi.

2 aşamalı olarak yapılan derste, ilk olarak Kuşadası’nın yakın çevresinde bulunan Bafa Gölü Tabiat Parkı’nın doğal ve kültürel kaynak değerleri tanıtıldı. Ekoturizm faaliyetlerinin bölgeye yansımaları ve bölgede yapılan etkinliklerle ilgili bilgi verildi. Bafa Gölü’nün geçmişten günümüze ekolojik sorunları ve çözüm önerileri anlatıldı.

Sunumdan sonra, belgesel yönetmeni Yavuz Pullukçu’nun çektiği, uluslararası festivallerde ödül alan Latmos belgeseli izlendi. İlgiyle izlenen sunum ve gösteri sonunda, öğrenciler tarafından her iki alana bir tanıtım gezisi talep edildi. Sunum ve belgesel ile ilgili öğrencilerin sorduğu sorulara cevap verilerek, rehberlik yaşamlarına dair önerilerde bulunuldu.