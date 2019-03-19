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ADÜ’den Öğretim Görevlisi Zafer Aydın’a duygusal veda

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Yenipazar Meslek Yüksek Okulu (MYO) Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Zafer Aydın, Yenipazar MYO’da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

19 Mart 2019 Salı 16:25
ADÜ’den Öğretim Görevlisi Zafer Aydın’a duygusal veda

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Yenipazar Meslek Yüksek Okulu (MYO) Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Zafer Aydın, Yenipazar MYO’da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.


Cenaze törenine Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Yenipazar Kaymakam V. Rasim Belge, Yenipazar Belediye Başkanı Zafer Savcı,Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Yenipazar MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ali Cengiz, Öğretim Görevlisi Zafer Aydın’ın ailesi, mesai arkadaşları, sevenleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.


Cenaze töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, akademik anlamda hayatının en verimli çağında aramızdan ayrılan Öğretim Görevlisi Zafer Aydın’ın çok sevilen bir akademisyen olduğunu ifade etti. Aldemir,“Kelimelerin tükendiği, sözcüklerin boğazıma düğümlendiği büyük bir üzüntü içerisindeyim. Kendisini uzun yıllardır tanıyorum. Akademik kimliği ve kişiliği ile örnek bir insandı.Rabbim mekanını cennet eylesin. Ailesinin acısını paylaşıyorum.Aydın Adnan Menderes Üniversitesi olarak ailesinin her zaman yanındayız” diye konuştu.


Yenipazar MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ali Cengiz ise, derin bir acı içerisinde olduklarını ifade ederek “Yaşadığımız tarifi imkansız bir acıdır. Zafer Hocam adı gibi bir zafer gününde bizlere veda etti ve arkasında bir destan bıraktı. Anısını her zaman yaşatmaya gayret edeceğiz. Hakkımız sonuna kadar helal olsun.” dedi.


Mesai arkadaşları ve öğrencilerinin konuşmaları ile devam eden tören, Yenipazar Müftüsü Mustafa Can’ın dualar ederek törene katılanlardan helallik istemesi ve helalliklerin verilmesiyle sona erdi.


Öğretim Görevlisi Zafer Aydın’ın cenazesi, Yenipazar Çarşı Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip Direcik Mahalle Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.



Öğr. Gör. Zafer Aydın’ın Özgeçmişi


10 Haziran 1973 tarihinde Yenipazar’ın Direcik Köyü’nde doğan Zafer Aydın, ilk ve orta öğrenimini Yenipazar’da tamamladı. Daha sonra lise öğrenimine Bursa Işıklar Askeri Lisesi’nde devam etti.


1997 yılında Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Zafer Aydın, aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. Denizbank Nazilli Şubesi’nde çalışan Zafer Aydın, 2002 yılında Yenipazar Meslek Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. Aydın, evli ve bir çocuk babası idi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 16:25
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