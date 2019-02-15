ADÜ’de yazar çalıştayı yapıldı Adnan Menderes Üniversitesi Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Springer Nature Yayınevi iş birliğiyle Kütüphane Eğitimleri kapsamında düzenlenen “Springer Nature Yazar Çalıştayı” Merkez Kütüphane Seminer Salonu’nda gerçekleşti.

Adnan Menderes Üniversitesi Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Springer Nature Yayınevi iş birliğiyle Kütüphane Eğitimleri kapsamında düzenlenen “Springer Nature Yazar Çalıştayı” Merkez Kütüphane Seminer Salonu’nda gerçekleşti.

Etkinliğin konuşmacıları Springer Nature Lisanslama Müdürü Selin Şencanlı ve Satış Direktörü Şahin Giray, üniversite akademisyenlerine yönelik düzenlenen seminerde akademik yayın hazırlama süreçleriyle ilgili bilgiler verdi.

Akademisyenler, doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği çalıştayda katılımcılara, uluslararası dergilerde başarılı makale yayınlamanın ve alanlarındaki etkilerini üst düzeye çıkarabilmenin yolları anlatıldı. Etkinlikte, akademik yayıncılık, etkili yazım stratejileri ve yayın etiği kuralları hakkında bilgiler verilerek bilimsel araştırmaların yayınlanması ile ilgili tüm süreçler ele alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.