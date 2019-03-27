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ADÜ’de Kütüphane Haftası etkinlikleri başladı

55.

27 Mart 2019 Çarşamba 08:06
ADÜ’de Kütüphane Haftası etkinlikleri başladı

55. Kütüphane Haftası Etkinlikleri kapsamında Adnan Menderes Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Yaşayan Tarih Ali Haydar Öztürk ile Kütüphane Sohbetleri’ konulu etkinlik, Merkez Kütüphane Seminer Salonu’nda gerçekleşti.


Etkinliğe ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Genel Sekreter Baki Aslantaş, Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut, Adnan Menderes Yükseköğrenim Vakfı Başkanı Şuayib Yeğen, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkan V. Öğr. Gör. Özden Demircioğlu Faydalıgül, akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.


Yeni binasında hizmet vermeye başlayan Kütüphanemizin bölgenin tek araştırma kütüphanesi olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, sadece kurumumuz öğrencilerine, idari ve akademik personeline değil aynı zamanda bulunduğu bölgede endüstriyel, ekonomik ve kültürel gelişime ışık tutacak dış kullanıcılara da kapılarımızın açık olduğunu belirtti.


Rektör Prof. Dr. Aldemir “Üniversiteler, bulundukları bölgenin ve ülkenin bilimsel ve kültürel gelişimine katkıda bulunan kurumlardır. Bu görevlerini yerine getirebilmeleri için ise güçlü bir kütüphaneye gereksinimleri vardır.Unutulmamalıdır ki güçlü bir üniversite kütüphanesi, güçlü üniversite, güçlü bir il, güçlü bir ülke demektir. Bu amaca hizmet için var gücümüzle çalışıyoruz.” dedi.


Rektör Aldemir’in ardından konuşmasına başlayan Tarihçi-Yazar Ali Haydar Öztürk, Necip Fazıl’ın hayatındaki yeri ve önemine işaret ederek yaşadıkları güzel anıları aktardı. Bab-ı Ali’de çalıştığı dönemlerden bahseden Ali Haydar Öztürk, o dönemlerde tanıştığı yazarları ve yazarların hayatına nasıl yön verdiklerini anlattı.


Etkinliğin sonunda Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir katkılarından dolayı Tarihçi-Yazar Ali Haydar Öztürk ve Adnan Menderes Yükseköğrenim Vakfı Başkanı Şuayib Yeğen’e, teşekkür plaketi ve hediye takdim etti.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 08:06
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