ADÜ’de “Büyüklere Masallar” etkinliği gerçekleştirildi 55.

55. Kütüphane Haftası Etkinlikleri kapsamında Adnan Menderes Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘’Büyüklere Masallar’’ etkinliği, Merkez Kütüphane Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

‘Masalların Yaşı Yoktur’ cümlesiyle her yaşta insanın masal dünyasında buluşması gerektiğini savunan Ayşe Ekşi, birbirinden güzel etkileyici masallarla katılımcıları farklı diyarlara götürmeyi başardı.

İlginin yoğun olduğu etkinlik sonunda katılımcılar, Ayşe Ekşi’ye masallar hakkında sorular sordu. Büyüklere Masallar, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Öğr. Gör. Özden Demircioğlu Faydalıgül’ün, Ayşe Ekşi’ye teşekkür belgesini sunmasıyla son buldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.