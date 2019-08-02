0553 313 94 23

ADÜ Ziraat Fakültesinden Söke Ovası için iş birliği çalışmaları

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesinin, Söke Ovası’yla ilgili projeler yürütmek üzere görüşmeler yaptığı Alman üniversitelerinin temsilcileri, Ziraat Fakültesini ziyaret etti.

02 Ağustos 2019 Cuma 11:58
ADÜ Ziraat Fakültesinden Söke Ovası için iş birliği çalışmaları

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesinin, Söke Ovası’yla ilgili projeler yürütmek üzere görüşmeler yaptığı Alman üniversitelerinin temsilcileri, Ziraat Fakültesini ziyaret etti.



Önümüzdeki dönemde yapılacak bilimsel iş birliği ile ilgili görüşmelerin yapıldığı ziyarette; ADÜ Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu,Martin Luther Üniversitesi Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji Bölümünden Prof. Dr. Christopher Conrad, Würzburg Üniversitesi Coğrafya ve Jeoloji Bölümünden Dr. Muhammad Usman, Aachen Üniversitesi Araştırma Esntitüsünden Dr. Frank Andreas Weber,Söke Sulama Birliği Başkanı Ömer Yıldız ve Ziraat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ersel Yılmaz yer aldı.



Ziyarette ADÜ Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri ile Söke Sulama Birliği yönetiminin bir araya gelipBüyük Menderes Nehri’nden yapılan sulamalar sonucunda, Söke Ovası’nda oluşan sorunları saptayarak çözüm önerilerini değerlendirecekleri aktarıldı. Sorunlar ve çözüm önerileri göz önüne alınarak Avrupa Birliği Projesine başvuracaklarını söyleyen öğretim üyeleri, bilimsel çalışmaların yanında eğitim ve öğretim ilişkilerinin de geliştirilmesi amacıyla önümüzdeki dönemde iş birliği sağlanan üniversiteler arasında öğrenci ve öğretim görevlisi değişimi için Erasmus programlarının imzalanabileceğini belirttiler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 11:58
  1. bilim
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
    1. Mağarada buz devrine ait silahlar..
    2. Tosya’da bahçeye ekili 20 kök kenevir..
    3. Manisa Ticaret Borsası TÜRİB acentesi..
    4. Kocaeli polisinden hırsızlık çetesine..
    5. Çayda mahsur kalan yavru köpek..
    6. KÜSİ Çalışma Grubu Emet’te
    7. Kırşehir merkez bağbaşı 3. Etap konut..
    8. BAE'nin yeni stratejisi: "Yemen'den..
    9. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Yeni..
    10. Yükümlülerden eğitime katkı
    11. 20 dakika sürüyor, turistler oraya..
    12. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    13. Ordu’da turizm canlandı
    14. Gençlik ve Spor Bakanlığından 50 bin..
    15. Protokoller hayat buldu gençler sahibi..
    16. Saka kuşu avcılarına 26 bin 336 lira..
    17. Çankaya’da yaz temizliği
    18. ’9. Taş Heykel Kolonisi’..
    19. Temmuzda en fazla ihracatı otomotiv..
    20. Manisa’dan Türkiye’ye yerel tohum
    21. Koyun hırsızlarını özel ekip yakaladı
    22. Milletvekili Aydemir Erzurum’un..
    23. Samsun'da uyuşturucu operasyonu
    24. Eşine inat kahvenehaneyi tek başına..
    25. Rusya resmen duyurdu! Anlaşma sona erdi
    26. Türk Donanması Doğu Akdeniz’i korumaya..
    27. AB'de perakende satışlar yükseldi
    28. İstanbul Müftüsü Mehmet Emin..
    29. Adana Valisi Demirtaş’tan Rektör..
    30. Anadolu medyasından Altun ailesine..
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin